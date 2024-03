Když se vám líbí květina ve váze, je těžké ji nechat uschnout. Jenže květiny bohužel nevydrží věčně. Ale můžete si pořídit takové, které vydrží o něco déle. Podívejte se na těchto 7 nádherných květin, které ve váze vydrží dlouho.

Květiny jsou naprosto nádherná záležitost, která, ať už jste ji dostali k narozeninám, svátku, významné události nebo jen tak, vždycky potěší. Ale každému asi láme srdce, když vidí, jak ta krásná květina vadne. Pro přikrášlení bytu si však můžete pořídit takové, které ve váze vydrží klidně i několik týdnů. Podívejte.

Chryzantémy a pryskyřník

První na seznamu by měly být určitě nádherné chryzantémy. Tyto květiny vydrží ve váze klidně i měsíc, když jim dopřejete tu správnou péči. Stačí jim jen každý den měnit vodu a čistit vázu. Můžete si je pořídit v mnoha barvách a budou vám rozzařovat domácnost i několik týdnů. Váš domov také můžete zpestřit naprosto okouzlujícím pryskyřníkem. Jeho květy jsou obrovské a existují různé barevné variace. Aby vám pryskyřník vydržel co nejdéle, musíte mu dopřát správnou vláhu a teplotu vody. Tato květina si potrpí na vlažnou vodu, ideální teplota by byla kolem 37 stupňů celsia. Vody nemusíte dávat moc, abyste zabránili hnití květiny, stačí pouze 3 centimetry. Tímto způsobem vám pryskyřník může vydržet i půl měsíce.

close info Profimedia zoom_in Chryzantéma je velice nenáročná a ve váze vám vydrží až 3 týdny, když jí budete každý den vyměňovat vodu.

Slunečnice a orchidej

Slunečnice zkrátka dokáže rozsvítit každou místnost a prosvětlit každý domov. Její žlutá barva vám domů přinese pozitivitu a příjemnou energii. Než ji dáte do vody, zbavte se jako první listů, které budou ponořené. Zároveň také nezapomeňte dostatečně zkrátit stonek. Tímto způsobem by vám slunečnice měla vydržet zhruba dva týdny. Orchidej je naprosto nádherná exotická květina, která vám může vydržet skoro i měsíc, když jí dopřejete správnou péči. Toho docílíte tak, že důkladně vypláchnete vázu a orchidej oříznete. Pamatujte si, že orchideje naprosto milují vlhkost, a proto je potřeba je zásobovat dostatkem měkké vody.

close info Profimedia zoom_in Skvostná orchidej miluje vlhkost a vydrží vám ve váze klidně i 2 týdny, pokud se o ni budete dobře starat.

Frézie a levandule

U fantastické frézie vám stačí jen každý den vyměňovat vodu, která by měla být vlažná. Vaše domácnost se bude moci těšit z této okouzlující květiny všech barevných kombinací zhruba po dobu 2 týdnů. Další květinou, která vám bude dělat aromaticky voňavou společnost dlouho, je levandule. Potřebuje důkladně vyčištěnou nádobu, vlažnou vodu a vystavení slunečnímu svitu.

close info Profimedia zoom_in Levandule má velice antistresovou vůni a ve váze se z ní budete moci těšit i dva týdny.

Karafiáty nejen na MDŽ

Krásné karafiáty nemusíte mít jen po MDŽ, jsou to velice odolné květiny, které vám ve váze vydrží s přehledem i 3 týdny. A vše, co k tomu potřebují, je nechlorovaná voda a chladnější prostředí. A pokud karafiátů máte více, pořiďte si pro jistotu větší vázu, jelikož robustní květy potřebují dostatek místa.

