Květiny do koupelny: Toto je seznam těch atraktivních, kterým vlhko udělá dobře

Ať už malé, velké, bez květů i nádherně kvetoucí, všechny rostliny jsou přirozenou součástí interiérů a dělají z nich mnohem příjemnější prostor. Které květiny jsou vhodné do koupelny?

Moderní koupelnu lze v současné době zařídit mnoha způsoby a stále přicházejí nové a nové trendy. Velice populární je momentálně nejen minimalismus, ale i styl skandinávský, retro, glamour či loft. V každém z těchto stylů mají velký vliv na konečný vzhled interiéru samozřejmě doplňky. A těmi jsou i živé květiny.

Koupelna s oknem i bez

Domníváte se, že v koupelnách bez okna se květinám nebude dařit? Omyl! Mnoho pokojových rostlin samozřejmě potřebuje ke svému růstu dostatečný přístup k přirozenému světlu. Ovšem existují i stínomilné rostliny, kterým se skvěle daří i v koupelnách bez oken. Jedná se o různé druhy palem, břečťanu, kapradin a v poslední době jsou velmi oblíbené i monstery.

Trocha světla je potřeba

Je jasné, že v úplné tmě by se květinám moc nedařilo. Proto by v koupelně bez okna měla být zářivka nebo úsporná žárovka. Umělé světlo totiž některým rostlinám stačí k naprosto optimálnímu růstu. V koupelnách, které jsou dobře izolované a mají stálý přístup k přirozenému světlu, budou prospívat téměř všechny druhy rostlin dobře. Samozřejmě kromě těch, které vyloženě nesnášejí nadbytečnou vlhkost.

Fitónie upřednostňují polostinné a stinné stanoviště. Zdroj: profimedia.cz

Květiny oblaží vaši psychiku

Mít květiny v koupelně má mnoho výhod, tak si jich užijte! Přinesou do interiéru svěžest a přirozenost. Kromě toho je v dnešní době koupelna nejen místem pro hygienu a očistu těla, ale i místem, kde byste měli po náročném a stresujícím dni odpočívat a relaxovat. A zelená barva je pro lidskou psychiku přímo balzámem, který působí uklidňujícím dojmem. Zbavte se tedy díky pokojovým rostlinám stresu z každodenního života a okořeňte si koupelnu trochou živé přírody.

Fitónie na koupelnovou poličku

Jedná se o drobnou plazivou rostlinku, která přirozeně roste v deštných pralesích Kolumbie, Peru, Bolívie, Ekvádoru a Brazílie. Většinou dosahuje výšky asi 20 cm a roste až do šířky kolem 30 cm. Díky mimořádně dekorativní kresbě listů se jí často říká mozaiková rostlina a bude dokonalou ozdobou na vaší koupelnové poličce. Fitónie upřednostňují polostinné a stinné stanoviště. Její minimální kultivační teplota je 18 °C a optimální teplota 21 °C. Protože doslova vyžaduje vysokou vlhkost vzduchu, je naprosto ideální do koupelny. Dopřejte této květině mírnou, avšak častější zálivku. Dávejte pozor, abyste substrát úplně nevysušili, protože to by mohlo tuto krásku zlikvidovat.

Pokud kapradiny občas přihnojíte, budou vám krásně růst po celý rok. Zdroj: profimedia.cz

Kapradiny milují vlhký vzduch

Známé a oblíbené pokojové rostliny, které jsou častou součástí mnoha domovů. Vybrat si můžete z klasických stromových kapradin, ale sáhnout lze i po netíku (Adiantum) s menšími lístky, ledviníku (Nephrolepis), sleziníku (Asplenium) a žebrovnici různolisté (Blechnum spicant) s hustě olistěným oddenkem. Do koupelny se hodí také parožnatka (Platycerium) s neobvyklými tvary listů, ovšem ta má ráda místo květináče kousek dubové kůry. Nejlépe se budou cítit na místě s rozptýleným světlem. Udržujte půdu v květináči dostatečně vlhkou a nejlepší je zalévat vždy v pravidelných intervalech změkčenou a odstátou vodou. Množství vody byste měli dávkovat tak, aby byl substrát neustále vlhký, ale nikoli přemokřený. Pokud kapradiny občas přihnojíte, budou vám krásně růst po celý rok.

Difenbachie je velmi nenáročná a zároveň jedna z nejvíce dekorativních pokojovek s okrasnými listy. Zdroj: profimedia.cz

Difenbachie je nenáročná

Difenbachie je velmi nenáročná a zároveň jedna z nejvíce dekorativních pokojovek s okrasnými listy. A bonus navíc? Bezvadně dokáže vyčistit vzduch od mnoha toxinů. Ale dejte pozor, je totiž i nebezpečná. Její tkáně obsahují vysoce jedovatou šťávu, která by mohla ublížit vašim dětem či zvířecím mazlíčkům. Vlhký vzduch doslova miluje, takže se v koupelně bude cítit opravdu skvěle. Upřednostňuje světlé stanoviště, ale velice dobře bude fungovat i v částečném stínu. Pozor jen na přímé sluneční paprsky.

Čínská růže vyžaduje hodně prostoru a dobré osvětlení, takže se hodí spíše do světlé koupelny. Zdroj: profimedia.cz

Ibišek čínská růže vyžaduje světlo

Ibišek čínská růže pochází ze subtropických oblastí Číny a je to působivá rostlina s krásnými listy. Její květy jsou velice dominantní ozdobou, a to v různých odstínech červené, růžové, žluté i bílé. Čínská růže vyžaduje hodně prostoru a dobré osvětlení, takže se hodí spíše do světlé koupelny. Mladé rostliny by neměly stát na plném slunci, ale kvetoucí rostliny to vyloženě potřebují. Jen pozor, mělo by to být rozptýlené světlo, protože jinak by ostré sluneční paprsky mohly rostlině spálit listy. Čínskou růži proto nejlépe pěstujte na jižně orientovaném okně a vlhkost koupelny ji bude opravdu odměnou.

Toulcovka do koupelny bez oken

Mimořádně půvabná, vlhkomilná a stín milující pokojová rostlina se s klidem může stát skutečnou ozdobou každé tmavé koupelny. Původem je ze Střední a Jižní Ameriky. Její nevšední bílé květy s jemnou vůní připomínají křídla a jsou velmi originální.

Pokud hledáte nenáročnou rostlinu na pěstování do koupelny bez okna, zvolte toulcovku. Zdroj: profimedia.cz

Pokud hledáte nenáročnou a snadnou rostlinu na pěstování do koupelny bez okna, toulcovka bude dokonalá. Nepotřebuje příliš častou zálivku, ale nikdy nedopusťte, aby substrát úplně vyschl.

Krotonu se bude v koupelně líbit

Kroton je tropická, dekorativní a vyloženě koupelnová rostlina s nádhernými, velkými, kožovitými, lesklými, vícebarevnými listy. Tato rostlina má ráda teplo, mírné světlo a zvýšenou vlhkost.

Současné odrůdy krotonů jsou prodávané jako ideální rostliny do koupelen Zdroj: profimedia.cz

Současné odrůdy krotonů, které jsou prodávané vyloženě jako rostliny do koupelen, jsou stále odolnější a čím dál lépe se přizpůsobují podmínkám těchto prostor.

