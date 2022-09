Naše babičky věděly, jaké květiny dát na hrob: Tyhle jsou nádherné celý rok

Blíží se svátek zesnulých neboli lidově řečeno dušičky. A právě v tuto dobu chce mít každý rodinný hrob co nejkrásnější. Dokonce na něj můžete vysázet květiny, které ho budou zdobit celý rok. Víte, které to jsou?

Hrob můžete osadit nenáročnými květinami našich babiček, které vám udělají dlouhodobou službu. Jsou totiž odolné vůči nepříznivému počasí a mají poměrně dlouhé období, kdy tvoří pestrobarevné květy nebo jsou celoročně zelené. Nejprve vždy začněte odstraněním starých rostlin a vyměňte vyčerpanou zeminu za novou s dostatečným množstvím živin. Poté můžete hrob osázet novými rostlinami přímo do zeminy nebo do květníků.

Sáhněte po stálezelených keřích

Na výsadbu na hroby jsou ideální volbou, protože mají celý rok stále krásně zelené listy, které neopadávají a po celou dobu vytvářejí příjemnou dekoraci. Další výhodou je, že nepotřebují pravidelnou zálivku a nijak zvláštní péči, stačí je čas od času zastřihnout.

Hrob můžete osázet poléhavými jehličnany jako je například plazivý nebo zakrslý jalovec, zakrslý stříbrný smrk nebo nízké cypřiše. Velice dobře vypadá i pestrolistý brslen nebo zlatý Thunbergův dřišťál. Poměrně oblíbený je i plazivý břečťan, buxusy, brsleny, bobkovišeň, cesmíny nebo skalkové netřesky.

Vděčné chryzantémy neboli listopadky

Pokud budete vysazovat chryzantémy, můžete si vybrat z mnoha kultivarů v rozličných barevných odstínech. Pocházejí původem z Číny a Japonska, kde jsou velmi oblíbené a japonští císaři je považovali za symbol jejich rodu. U nás však velmi rychle zdomácněly, a to pro svůj atraktivní vzhled, odolnost a nenáročnou péči. Dokonce zvládnou i teploty pod nulou, přesto je dobré je na zimu zastříhnout a zakrýt chvojím.

Aby vám dobře prospívaly, dopřejte jim směs rašeliny a zeminy, moc se jim nedaří v lehkém substrátu. Chryzantémy vyžadují pravidelnou zálivku, ale neznamená to, že byste je museli zalévat každý den. Dejte si při tom pozor na zmáčení listů, mohlo by zbytečně dojít k napadení houbovými chorobami. Mezi oblíbené odrůdy patří například „Delaware“ s červenými květy, „Yellow Delaware“ se žlutými květy nebo sněhově bílé „Blanche Poiteviné Supreme“.

Vřesy a vřesovce jsou vytrvalé

Můžete zvolit kultivary, které kvetou na podzim jako například vřes obecný, nebo kvetoucí během zimy, oblíbený je vřesovec pleťový s růžovými, bílými i purpurovými květy. Vřesy vyžadují kyselou zeminu s přídavkem rašeliny, dobře se jim daří na slunných místech i v polostínu. Není je potřeba příliš přihnojovat a po radikálním sestřihu vždy bujně obrazí.

Vřesovce jsou oproti suchomilným vřesům o něco více náročné na vláhu, ale nepotřebují kyselou půdu. Vyhovuje jim lehký a humózní substrát, nejlépe s trochou listovky. Nebývají však absolutně mrazuvzdorné, proto je v případě studené zimy ochraňte například bílou textilií.

Pestrobarevné macešky neboli violky

Jedná se o další velice oblíbené květiny, kterými se osazují právě hroby. Můžete vybírat z více než stovky různých kultivarů v mnoha barvách i barevných kombinacích. Dorůstají do výšky 10 až 30 centimetrů a můžete z nich vysadit opravdu nápadité dekorační obrazce.

Během srpna je lepší je přesadit do nádob, budou vám kvést až do počátku zimy. Na jaře je opět můžete vsadit přímo do půdy. Nejvíce jim vyhovuje propustná zemina s dostatkem živin a vláhy, podpoříte tak bohaté a dlouhodobé kvetení.

