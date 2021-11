Jak květiny křičí, když mají málo dusíku: Lze je ještě zachránit?

Chcete mít krásné a zdravé pokojové květiny? Zajistěte jim dostatečné množství živin nejen pro dobrý růst, ale i pro správný vývoj listů a květů. Je nutné dodávat jim celou řadu prvků, které jsou pro ně nepostradatelné. Jedním z nich je dusík. Rostlina dá sama brzy najevo, kdy je dusíku nedostatek, nebo naopak přebývá.

Něco málo o dusíku

Jedná se o biogenní prvek, který se vyskytuje ve významných organických sloučeninách a ve všech živých organismech. Rostliny dusík přijímají především kvůli růstu a žádným způsobem ho nevylučují. Sloučeniny dusíku jsou obsaženy v půdě a je možné je dodávat ve formě hnojiva.

Ať už ho má rostlina nedostatek, či naopak nadbytek, dá to najevo jistými znaky. Dusík je součástí aminokyselin, bílkovin, pyrimidinových a purinových bází, amidů chlorofylu a dalších biologicky aktivních látek. V každé rostlině je obsažen v rozdílném množství v závislosti na určitém druhu a stáří. Největší spotřeba dusíku je u rostlin v jejich počáteční fázi vývoje, s postupujícím věkem díky tvorbě jisté biomasy potřeba příjmu postupně klesá. Vyplývá z toho, že přihnojovat dusíkem byste měli na jaře, a to rostliny mladší. Na podzim a během zimy dopřejte květinám vegetační klid a odpočinek.

Největší spotřeba dusíku je u rostlin v jejich počáteční fázi vývoje, s postupujícím věkem díky tvorbě jisté biomasy potřeba příjmu postupně klesá. Zdroj: profimedia.cz

Dusíku je více než je potřeba

Když budete své květiny zbytečně dusíkem přehnojovat, bude se to na nich projevovat mnoha možnými způsoby. Jedním z nich je zbarvení listů. Ty začnou mít nepřirozeně tmavě zelenou barvu, a to kvůli koncentraci dusíku kolem kořenového balu. Velmi častým znakem je i neobvykle rychlý a nadměrný růst listů, který zabraňuje správnému vývinu poupat a samotnému kvetení.

Při přebytku dusíku bude celá rostlina růst až bláznivě divoce a věnuje růstu veškerou energii. Když je dusíku moc, rozkvetlé květiny se jen tak nedočkáte, rostlina na ně totiž nemá sílu. Nadměrné množství dusíku odebírá z půdy vodu a v půdě zůstává moc koncentrované soli, což mnohdy způsobí žloutnutí listů a osychání jejich špiček, které hnědnou až černají. Hromadění soli také přispívá k tomu, že je rostlina vyčerpaná, a tudíž náchylná k poškození, ať už jsou to choroby či škůdci.

Nejčastěji se projevuje nedostatek dusíku zpomaleným růstem rostlin, které jsou dlouhodobě malé. Zdroj: profimedia.cz

Dusík schází

Nedostatek dusíku u rostlin je vážnou fyziologickou poruchou, kterou vám dá květina najevo tím, že vypadá jinak, než by měla. Nastane vlivem nevhodných půdních podmínek, kdy je příjem dusíku rostlinou výrazně omezen právě díky nedostatečné výživě. Nejčastěji se to projevuje zpomaleným růstem rostlin, které jsou dlouhodobě malé. Nejprve je zřetelný u starších listů, protože dusík rostlina transportuje přednostně do nových výhonků. Mladé listy jsou proto ještě zelené, ale starší jsou viditelně zdeformované, žloutnou a usychají. Časem bledne celá rostlina a řapíky listů začnou získávat fialovou barvu.

Proč dusík chybí

Nedostatek dusíku může mít různé příčiny. Buď používáte hnojivo s nedostatkem výživných prvků, nebo můžete chybovat ve správném podávání živin. Podílet se na tom mohou i nevhodné substráty, které obsahují příliš mnoho organického materiálu, protože jeho mikroorganismy na sebe vážou dusík, a proto je ho pak v půdě málo.

Záchrana je možná

Snižte koncentraci soli řádným propláchnutím půdy

Dodejte ve správné dávce dusík pomocí močoviny, hnoje či speciálního výživného hnojiva

Postříkejte spodní listy roztokem dusíku, ale opatrně, abyste je nespálili

Zdroje: www.balconygardenweb.com, www.cs.les-jardins-de-sanne.com, www.cs.haenselblatt.com