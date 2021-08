Šest květin, které musíte mít v ložnici: Zaručí lepší spánek a čistší vzduch

Nejsou to žádné čáry, feng-šuej ani pověry o štěstí, lásce a bohatství. Budeme mluvit o květinách, které jsou šampióny v očistě vzduchu. Zkvalitní váš spánek a vy budete skutečně dobře odpočatí. Poučte se, které rostliny jsou do ložnic jak dělané. K jejich odhalení nám pomohla NASA.

Zdroje: ntrs.nasa.gov, iamgreenified.medium.com, ceskozdrave.cz

Proč studuje NASA květiny a spánek?

„Studii o čistém ovzduší“ vypracoval Národní úřad pro letectví a vesmír, známý pod zkratkou NASA, ve spolupráci s asociací ALCA. Mohlo by se zdát, že pro čištění vzduchu vesmírných stanic budou vhodné veškeré rostliny. Přece víme, že všechny přeměňují oxid uhličitý na kyslík, který dýcháme. To jistě platí, ale některé rostliny to umí lépe než jiné. Dokáží také ze vzduchu odstraňovat jedovaté plyny. Následovala další analýza této studie, kterou NASA ještě úžeji specifikovala čistící schopnosti rostlin a zaměřila se na odstranění formaldehydu, xylenu a amoniaku. Z jejích závěrů vyplývá, které rostliny jsou nejvhodnější do místnosti, kde spíme a regenerujeme po mnoho hodin, pravidelně a každý den.

Květiny patří i do ložnice nejen pro doladění interiéru. Zdroj: Artem Zatsepilin / Shutterstock.com

Atypické květiny do ložnic

Tchýniny jazyky jsou hojně rozšířené pokojové rostliny, které si spojujeme hlavně se školami, vstupními halami velkých budov nebo jídelnami. Jsou nenáročné a pyšní se atypickým vzhledem. Existuje hned několik barevných variant i velikostí. Zajímavě vypadají sesazené mezi další zelení zajímavou listem, ale v moderním interiéru vyniknou i jako solitéry.

Tchýnin jazyk je opět v módě Zdroj: Myimagine / Shutterstock.com

Potos patří i do ložnic

Také potos, který je stálicí českých domácností, je účinným filtrem mnohých toxinů. Sama rostlina je ale jedovatá pro psy a kočky. Pamatujte na to, vhodně ji umístěte a nebude překážkou. Dobře roste v květináči i hydroponicky, takže ji můžete jednoduše zavěsit nebo naaranžovat i do nezvyklých míst. Může se tak jednoduše stát velmi zajímavým a neobvyklým doplňkem. Ani nemluvě o dobrém spaní, ke kterému přispěje.

Potos patří k velmi nenáročným pokojovým rostlinám. Zdroj: Shutterstock.com / kai keisuke

Spěte sladce vedle zelence

Zelenec neboli chlorophytum comosum je velmi oblíbený a výborně roste v podmínkách českých domácností. Hodí se nejen do interiérů, ale také do lodžií a na terasy, kde tvoří krásné trsy převislých trávových listů. Pěkně vypadají i mladé rostliny vyrůstající na šlahounovitých výhonech ze středu trsu. Zelenec může být opravdu bohatý a ozvláštní i nenápadné kouty ložnice.

Zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum) Zdroj: panchai chaiworasin / Shutterstock.com

Lepší spánek s aloe vera

Aloe vera je rostlinou mnohého využití. Je to exotická léčivka, která u nás poroste jako pokojovka zcela bez problémů. V teplých zemích zvládá vysoké teploty i dlouhá období sucha. Její listy jsou plné gelovité hmoty, která se používá k hojení kožních problémů, popálenin a dalších obtíží, anebo se v různé koncentraci pije jako džus. Je nenáročná a pokud ji v létě přemístíte na balkon nebo terasu může vykvést i nádherným žluto oranžovým květem. Aloe očistou vzduchu napomůže regeneraci vašeho těla během spánku.

Spánek jako pod palmami

Dračinec, dračinka nebo dracéna jsou všechno názvy rostliny známé pod latinským dracaena marginata. Marginata je označení dračinek, které mají listy lemované červeným proužkem. Dračinkám se daří v teple, suchu a potřebují i dost světla, ale polostín jim nedělá problém. Hlavním důvodem uhynutí bývá přemíra zálivky. Na dračinku můžete i zapomenou, udělá jí to lépe, než si myslíte. A vy se budete pod palmami probouzet ještě dlouhá léta.

Když fíkus zabírá příliš místa, můžeme jej seříznut a pěkně vytvarovat. Zdroj: Zapylaieva Hanna / Shutterstock.com

Benjamín vám (do)přeje dobrou noc!

Fíkus drobnolistý čili benjamín. To je pěkný stromek s hladkým kmenem a pevnými lístky, který lze dobře tvarovat. Zatímco v českých domovech roste pomalu, v oblastech tropické Asie, dorůstá do obrovských rozměrů a jeho porosty tvoří celé lesy. Opět je důležité stromek neutopit. V zimě je potřeba zálivku omezit na minimum a v létě zalévat jen mírně, ale častěji. Fíkusy budou dobře vypadat v kancelářích i ložnicích. Nebojte se i většího stromečku. Můžete jej kdykoli zkrátit a tvarovat podle představ. Letní stanoviště na balkonu nebo dvorku mu jen prospěje, hlavně pokud bude veškerá voda volně odtékat.