Většina lidí neví, že kypřicí prášek je nejlevnější univerzální čistič

Používáte často při pečení kypřicí prášek do pečiva? Co byste řekli na to, že ho můžete využívat i jinak! Kypřicí prášek dokáže nadýchat jakoukoliv buchtu, ale také si hravě poradí se zažranými skvrnami a dalšími problémy při úklidu a čištění celé domácnosti. Je to snadné, efektivní - a hlavně skoro zadarmo!

Prášek do pečiva se skládá ze zásadité jedlé sody, kyselé složky a škrobu. Jakmile smícháte kypřicí prášek s tekutinou, díky těmto třem složkám se začne uvolňovat oxid uhličitý. Výsledkem je pěkně nadýchaná bábovka, anebo třeba zářivě bílé prádlo. Nevěříte? Vyzkoušejte jednoduché triky s kypřicím práškem, které vám usnadní spoustu práce v domácnosti. Nový nádech zašlé látky Záclony, utěrky, ubrusy, ponožky a další kousky oblečení po nějaké době zkrátka ztratí svoji zářivou bílou barvu. My však pro vás máme řešení, jak ho snadno získat zpět! Do lavoru nalijte teplou vodu a přisypte jeden sáček kypřicího prášku na každý 1-2 l vody dle stupně znečištění prádla. Vodu s práškem promíchejte, vložte špinavé kousky a nechte namáčet alespoň 2 hodiny, případně celou noc. Poté vložte prádlo do bubnu pračky a klasicky vyperte. Kypřicí prášek můžete přidat rovněž k pracímu prostředku - o zbytek už se pračka postará sama. Na mastnou skvrnu na oblečení nasypte kypřicí prášek, pokapejte čerstvou citronovou šťávou a nechte několik minut působit. Zdroj: Shutterstock Odstraní připáleniny i skvrny Drhnutí připálených hrnců dá práci, na kterou můžete zapomenout! Jedna z výhod kypřicího prášku je, že působí jako velmi účinný čisticí prostředek, i co se týče připálenin. Nasypte kypřicí prášek na dno připáleného hrnce, zalijte trochou horké vody a nechte působit 10-30 minut. Takto snadno můžete vyčistit rovněž porcelánové hrnky, ve kterých se vytvořily skvrny od čaje nebo kávy. Levný čistič ucpaného odpadu Míváte často problémy s ucpaným odpadem? Namísto chemie vyzkoušejte klasický prášek do pečiva. Nejenže odpad uvolní, ale také ho zbaví nepříjemného zápachu, který z něj vychází. Smíchejte stejné množství prášku do pečiva se solí. Směs nasypte do výlevky a nechte působit 30 minut. Poté odtok už pouze propláchněte horkou vodou s octem a máte po problémech! Kypřicí prášek si snadno poradí i s vodním kamenem. Naplňte varnou konvici vodou do poloviny, přisypte sáček kypřicího prášku a dejte vařit. Poté nechte působit 2 hodiny. Zdroj: Shutterstock Univerzální čisticí prostředek Z kypřicího prášku si můžete kdykoliv vytvořit účinný čisticí prostředek, který se popere téměř s čímkoliv. Stačí ho smíchat s trochou vody a ze směsi vytvořit kašičku. Pomocí houbičky nebo zubního kartáčku směs naneste na špinavé spáry, na bující plísně, na mastný sporák, na varnou desku, dřez, odsavač par, sklo trouby a na další mastné či špinavé plochy. Po hodině působení bude opět vše krásně čisté. S kypřicím práškem po ruce už vás nevyděsí žádná špína v domácnosti!