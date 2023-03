6 geniálních triků s kypřicím práškem: Neuvěříte, co všechno umí! Podívejte se

Věděli jste, že máte doma v kredenci neuvěřitelného pomocníka nejen do kuchyně? Kypřicí prášek do pečiva umí mnohem víc, než si dokážete představit. Vezměte si ho na pomoc při úklidu domácnosti. Skvěle vám ušetří čas i nervy.

O jedlé sodě v domácnosti jste pravděpodobně již slyšeli. Podobně funguje i kypřicí prášek do pečiva, který se skládá ze zásadité jedlé sody, kyselé složky a škrobu. Při kontaktu s tekutinou začne reagovat kyselá složka spolu se zásaditou, díky čemuž se uvolňuje oxid uhličitý. Tato reakce dokáže těsto krásně nakypřit, ale také si poradí s odolnou nečistotou. Přesvědčte se sami!

Čisté a bílé oblečení

Umazali jste si své oblíbené tričko od kávy, čaje, červeného vína nebo dokonce krve? Nevadí, jelikož vám kypřicí prášek pomůže! Nasypte ho na skvrnu a polijte trochou teplé vody. Po půl hodině působení látku opláchněte. Pro co nejlepší výsledek můžete postup několikrát opakovat. Nakonec dejte oblečení do pračky. K pracímu prostředku můžete přidat také sáček kypřicího prášku, který vybělí a dodá nový nádech zašlému oblečení!

Skvělý odmašťovač

Prášek do pečiva má hned dvě výhody. Funguje lépe než mnohé chemické čisticí přípravky a zároveň ho koupíte za pár korun. V kuchyni vám tak pomůže vyčistit veškeré mastné povrchy, jako jsou sporák, kuchyňská linka, digestoř i mikrovlnka. Stačí prášek nasypat na mastný povrch a houbičkou ho setřít. V případě odolnější mastnoty smíchejte kypřicí prášek s trochou citronové šťávy.

Účinný pohlcovač zápachů

Velmi aromatické jídlo vám dokáže v lednici udělat pěknou neplechu. Aby vám od něj ostatní potraviny nenačichly, vložte do lednice misku s kypřicím práškem, který veškeré pachy pohltí. Stejně tak ho můžete umístit kdekoliv jinde, třeba do odpadkového koše.

Uvolní ucpaný odpad

Ve dřezu se velmi často stává, že se zbytky jídel zaseknou v odpadu. Pokud nemáte při ruce zvon, sáhněte po prášku do pečiva, soli a trochu octa. Kypřicí prášek a sůl smíchejte dohromady a vzniklou směs nasypte do odtoku. Poté ji zalijte teplým octem a půl hodiny nechte působit. Nakonec už jen odtok propláchněte horkou vodou.

Zlikviduje škodící plísně

Máte doma plísně? Měli byste se jich co nejdříve zbavit! Nepotřebujete na ně ani žádné speciální přípravky, jelikož jeden si můžete doma sami vyrobit. Smíchejte kypřicí prášek s horkou vodou tak, aby vznikla hladká a hustá směs. Poté ji naneste na veškerá místa, kde se plíseň vyskytuje. Ponechte nějakou dobu působit a pak už jen omyjte.

Čistič rzi

Skvrny od rzi mohou působit tak, že už se jich nikdy nezbavíte. I na to však máme jednoduchý trik za pomoci prášku do pečení. Nejdříve ale namočte rezavé věci do octa. Poté vezměte zubní kartáček, na který nasypte kypřicí prášek, a skvrny s ním vyčistěte. Z výsledku budete mile překvapeni!

