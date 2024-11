Úklid je sice třeba, ale velká zábava to není! Naučte se používat kyselinu citronovou. Hodit se budou tablety do WC i samotná kyselina na čištění záchodové mísy nebo jiné sanitární keramiky.

Jak si usnadnit mytí WC?

Proč se pořád píše o tom, jak čistit toaletu? Protože tato práce nikoho netěší, a přesto se musí dělat! Z tohoto důvodu se tedy hodí jakékoli vychytávky, tipy a návody na to, jak si práci usnadnit a netrávit nad čištění záchodové mísy víc času, než je nezbytně nutné.

Podívejte se například na tento příspěvek z YouTube kanálu Monika Malinkova, kde vám autorka ukáže, jak si doma vyrábí tablety na čištění WC z jedlé sody a kyseliny citronové.

Proč přidat kyselinu citronovou a nač si dát pozor

Je to jednoduché a jasné. Na čištění záchodů, ale také koupelen a kuchyní, se běžně používá jedlá soda a ocet. Ano, zásaditá soda a kyselý ocet se vzájemně neutralizují, ale o to nejde. Šumivá reakce těchto dvou složek je účinným způsobem, jak si poradit téměř s jakoukoli špínou. Reakce totiž špínu uvolní a na základě toho je jakékoli následující čištění významně snazší.

Nicméně nemusí to být jen ocet, co způsobí onu téměř explozivní reakci se sodou. Pokud nechcete, aby směs okamžitě vyšuměla, což rozhodně není žádoucí při výrobě tablet, pak můžete použít jiný silně kyselý prostředek, který je také levný, dostupný a účinný. Je to kyselina citronová.

Kyselina citronová je sice přírodní a volně dostupný prostředek, který se používá také například při vaření a pečení, je v malém množství obsažená také v ovoci, ale je to stále kyselina! Použití je tedy bezpečné za určitých předpokladů. Na kyselinu nesahejte rukama, ale používejte rukavice nebo pomůcky. V případě výroby tablet, stačí obyčejná lžička nebo metlička.

S podobnými materiály vždy pracujte v dobře větraném prostředí. Kyselina sice nezačne nekontrolovaně produkovat výpary, ale je to bezpečnější a prostě pro dobré pravidlo pro strýčka Příhodu.

No a rozhodně nenechávejte kyselinu v dosahu dětí či zvířat. Jde sice o mírnou kyselinu, ale kontakt s pokožkou či sliznicemi rozhodně může způsobit podráždění nebo bolest. Ujistěte se tedy, že máte nejen přísady, ale také samotné tablety uschované tak, že na ně děti nemohou a ty starší dobře vědí, že nejde o šumivé bomby do vany, ale agresivní čistící prostředek.

Kyselina citronová vyčistí záchod za vás

V čem spočívá plus při používání kyseliny citronové, Jak už bylo řečeno, je to sypká forma něčeho velmi kyselého, čím můžete nahradit oblíbený ocet. Kyselina citronová sama o sobě umí rozpouštět vodí kámen, likviduje bakterie a neutralizuje zápachy. Její použití je velmi snadné a pokud vás na výrobu domácích čistících tablet neužije, rozhodně můžete použít jen samotnou kyselinu.

Do záchodové mísy nasypejte zhruba 50 gramů tak, aby se sypký prášek nalepil právě na nejvíc znečištěná místa Kyselinu nechte působit půl hodiny nebo i přes noc. Pak kartáčem očistěte záchodovou mísu a spláchněte. Mělo by to jít snadno a svižně, bez zbytečného drhnutí a používání dalších drahých speciálních prostředků a záchodových gelů.

close info Shutterstock zoom_in Výhodou kyseliny citronové je její působení na vodní kámen. Lze ji proto použít nejen na sanitární keramiku, ale například i čištění rychlovarné konvice.

