Květiny, které vypadají jako růže, ale růže nejsou. Tyto rarity můžete pěstovat

Růže jsou jednou z nejromantičtějších květin a jejich historie je protkaná láskou a vášní. A protože letní čas zahradních růží je letos už u konce, můžete se přes zimu potěšit pouze těmi řezanými nebo pokojovými. Anebo si pořiďte do bytu kytky, které jako růže vypadají. Vaše květinová výzdoba interiéru bude hned pestřejší.

Už ve starém Řecku byla růže zasvěcena bohyni lásky Afroditě. A proto je její význam až do dnešní doby tak jednoznačný. Zároveň také bývala symbolem důvěrnosti a tajných zpráv. Latinský výraz „sub rosa“, který se doslova překládá „pod růží“, vyjadřuje „tajné sdělení“. Staří Římané pokládali planou růži před dveře, kde probíhala důvěrná jednání a sešlosti tajných spolků. Růže proto dodnes kromě svého milostného významu nese i jistý nádech tajemství. Podobnou atmosféru vám doma ale mohou vykouzlit i jiné květiny, které vám růže budou velmi připomínat.

Kamélie japonská (Camellia japonica)

Často je tato nádherná květina nazývána jako zimní čajová růže a původem pochází ze subtropických částí Japonska a Korejského poloostrova. Náleží do čeledi čajovníkovitých a v našich podmínkách se pěstuje v nádobách v podobě keře jako pokojová a přenosná rostlina.

Kamélie japonská (Camellia japonica) Zdroj: profimedia.cz

Kamélie vytváří hladký, šedavě hnědý kmínek a její lesklé a kožovité listy jsou zelené v mnoha různých odstínech. Po obvodu jsou vejčité listy jemně zoubkované. Kamélie jsou pověstné svými nádhernými květy, které se na květině tvoří většinou od ledna do dubna a někdy dosahují velikosti až 15 cm. Podle odrůdy mají květy velmi pestrou podobu, mohou být jednoduché, poloplné, zcela plné, anemonkovité či pivoňkovité. Barvu si také můžete vybrat, nejčastější jsou ty bílé a krémové, ale nádherné jsou i mnohé odstíny červené a fialové.

Netýkavka balzamína (Impatiens balsamina)

Balzamína je drobná vytrvalá rostlina s dužnatými stonky s tmavě zelenými listy a původně pochází z tropických krajů. V Evropě se pěstuje již asi 400 let. Známá je jednak jako pokojová rostlina, ale některé její hybridy jsou vhodné i pro nádobové pěstování na balkonech a zahradách. Takže ji s přicházejícím jarem budete moci umístit i ven.

Netýkavka balzamína (Impatiens balsamina) Zdroj: profimedia.cz

Protože tato květina dobře snáší stín, můžete ji umístit i k oknům, kam příliš nesvítí slunce. Přesto se budete moci těšit z jejích květů, které bohatě pokvetou po celou sezónu. Jednoduché ploché květy se zeleným očkem uprostřed nebo plné květy se objevují po větší část roku a mají různé barvy i odstíny. Bývají bílé, růžové, oranžové, fialové a často i dvoubarevné.

Gardénie jasmínovitá (Gardenia jasminoides)

Půvabná keříková květina, která zaujme na první pohled svým šarmantním vzhledem. A nejen to! Provoní vám celou místnost jasmínovou vůní. Tato elegantní gardénie pochází původně z jižní Číny. Pokud máme prostor, ve kterém je dostatek rozptýleného světla a zároveň teplota kolem 16 °C, neváhejte a pusťte se do jejího pěstování. Pouze v období nasazování poupat potřebuje o něco nižší teplotu, ale to je pouze jediný nárok této opravdu okouzlující rostliny.

Gardénie jasmínovitá (Gardenia jasminoides) Zdroj: profimedia.cz

Poslouží vám k tomu například zimní zahrada, chodba s dostatkem světla nebo chladnější ložnice. Její květy mohou dosáhnout i velikosti 10 cm. K dostání jsou odrůdy jednoduché, poloplné nebo plné a květy opravdu velmi připomínají romantické růže. Jejich sněhově bílá barva postupně přechází v krémovou. Košatý a kompaktní tvar rostliny podpoří lehké zastřižení v zimním období.

Pouštní růže (Adenium obesum)

Tato sukulentní kráska je zajímavá především pro své dechberoucí květy. V bytových podmínkách se jí daří díky zahradníkům, kteří ji roubují na otužilejší blízký oleandr. Paleta jejích květů je opravdu velmi pestrá. Sahá od bílé, růžové, purpurové až po fialovou. Své latinské jméno získala podle jemenského přístavu Aden, ovšem původem pochází z afrických polopouští, odkud doputovala do Thajska, Vietnamu a Laosu, kde začala zdobit buddhistické chrámy. Ve výsledku zdomácněla v celé jihovýchodní Asii, ale rozšířila se až do Evropy a dnes ji běžně koupíte i v mnoha květinářstvích. Čím více slunce rostlině dopřejete, tím spíše a lépe pokvete.

Pouštní růže (Adenium obesum) Zdroj: profimedia.cz

Rostlině nevadí suchý vzduch, miluje přímé sluneční paprsky a může tak stát přímo na parapetu okna nad topením. Pouštní růže je tak ideální rostlinou i do suchých panelákových bytů. V létě a při vyšších teplotách nezapomeňte rostlinu bohatě zalévat, to jí udělá dobře. Dbejte však na to, aby rostlina nestála ve vodě! Co se týká zimní zálivky, ta závisí na teplotě, ve které v zimě pouštní růži ponecháte. Při nízké teplotě je ji třeba zalévat jen málo. V létě jí uděláte radost letněním.

