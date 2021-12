Hospodyňka prozradila svůj trik, jak a proč dát do záchodu plastovou láhev

Víte, k čemu můžete použít obyčejnou plastovou láhev od vody? Nejde ani o čištění, zprůchodnění, nebo dokonce úsporu vody. Láhev vám na záchodě pomůže provonět toaletu za málo peněz a skoro bez práce. Stačí si jednu lahvičku od vody se šroubovacím víčkem schovat.

Voňavý záchod by rád každý

K čisté toaletě samozřejmě patří i příjemné aroma. Pokud si chcete záchod provonět bez velkého utrácení, pak můžete vyzkoušet trik s lahvičkou od vody. Co do ní a jak se to podepíše na vašem záchodu?

To, že chceme mít doma nejen čisté, ale také voňavé koupelny a záchody, není žádná novinka a každý si s problémem poradí jinak. Nejoblíbenější jsou různé vůně, spreje či gely, které pomáhají v místnosti udržet příjemný odér. Krom toho, že si můžete takové produkty koupit v každém větším supermarketu, většinou je možné vybírat i z pestré škály různých vůní. Váš domov bude nejen vonět, ale může být i svěží jako jarní vánek v Alpách nebo kořeněný jako orientální vůně Marrákeše.

Ne každý chce na záchodě používat drahé parfémy do bytu. Zdroj: Shutterstock.com / Anna Ok

Jak použít obyčejnou láhev na provonění záchodu?

Sofistikované vůně do bytu jsou však často docela drahé, a proto si jich raději užíváme v obýváku než na záchodě. Nejen že si můžete na záchod levnou vůni koupit, můžete si ji i jednoduše vyrobit.

Každá taková vůně bývá v nějakém kontejneru, ze kterého se pomalu uvolňuje. Podobným způsobem bude fungovat i vaše malá PET láhev. Stačí obyčejná lahvička od vody nebo jiného nápoje, důležitá je jen její velikost a to, že musí mít šroubovatelný uzávěr.

Do lahvičky nalijte aviváž a vodu ve stejném poměru, protřepejte a do víčka udělejte několik dírek nožem nebo horkou jehlou. Takto připravenou lahev s ředěnou aviváží umístěte do nádržky na vodu vašeho záchodu. Lidé si tento způsob náramně pochvalují jako levný a efektivní, nicméně má i svá negativa.

Aviváž na praní prádla použijte na provonění toalety. Zdroj: Sergey Lapin / Shutterstock.com

Lahvičku s aviváží v záchodové nálevce kontrolujte

Jednoduché otevírání nádržky na vodu toalety je možné jen u některých záchodů. Moderní toalety často mají nádržku zabudovanou v obložení koupelny nebo naopak starší typy záchodů s nádržkou zavěšenou vysoko nad toaletou jsou opravdu jen těžko dostupné. Druhým zásadním nedostatkem je usazovaní aviváže. Té by do vody mělo unikat jen malé množství a rozhodně nelze tento způsob doporučit dlouhodobě. Instalatéři se tohoto triku doslova děsí. Mazlavá aviváž se totiž dokáže usadit na nejméně vhodných místech. Pokud tento trik používáte, nezapomeňte jednou za čas očistit vnitřek nádržky horkou, nikoliv vroucí, vodou, abyste se případných usazenin zbavili.

Zdroje: https://www.dailymail.co.uk, https://www.nasezahrada.com, https://www.idealhome.co.uk