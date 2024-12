Za chvíli bude zima a myši budou mít ve vašich domech a chatách doslova pré… Jak se jim můžete ubránit?

Jsou malé, mrštné a mají očička jako dva korálky. Ano, myši dokážou být roztomilé, ale jen do té doby, než s nimi začnete sdílet domácnost.

„Aby hlodavci mohli v klidu přečkat zimu, hledají útočiště v lidských obydlích. Co je největším lákadlem? Samozřejmě jídlo,“ říká odborník a dodává, že přítomnost hlodavců u vás doma zjistíte podle toho, že máte okousané zbytky jídla, například jablka, brambor, sušenky… Vyhnat myši z příbytku je těžké, proto je daleko lepší soustředit se na prevenci. Tady je pár tipů, jak můžete hlodavce spolehlivě odpudit.

Autor videa Natural Health Remedies vám ukáže, jak bojovat proti hlodavcům. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Pozor na škvírky

Aby se k vám myši vůbec nedostaly, měli byste nejdříve utěsnit všechny skulinky. „Projděte si celý dům, včetně sklepa a zacelte všechny možné skulinky. Nezapomeňte, že myším stačí otvor o šířce tužky a prokoušou se dovnitř,“ varuje odborník a doporučuje veškeré praskliny a dírky ve zdi zacelit materiálem proti prokousání. Ideálním řešením je beton nebo sádra. Co ale určitě nepoužívejte, je PU pěna nebo vata, protože tu hlodavci hravě přehryžou!

Vsaďte na pachy

Říká se, že myši nesnáší aromatické rostliny. Využijte toho! Jak na to: Sušenou levanduli, heřmánek, oleandr, bobkový list, chilli nebo tomatové listy rozdělte do kupiček a nadávkujte do textilních sáčků. Ty rozvěste na místa, kde se mohou myši vyskytovat. Aroma rostlin hlodavce spolehlivě odpudí,“ doporučuje jednu z babských rad náš čtenář Jáchym z Kladna a zároveň přidává tip, že hlodavci nemají rádi také aroma česneku nebo listů ořešáku.

Použijte lak na vlasy

K odpuzení myší můžete použít i lak na vlasy. Postříkejte jím prahy dveří a věřte, že jeho silné aroma odpudí hlodavce natolik, že se neodváží vkročit do vašeho domu. Myši také odradíte, když do různých „rizikových míst“ dáte chomáčky lidských vlasů. Hlodavci berou člověka jako nepřítele, který je ohrožuje a dají si pozor.

