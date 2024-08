Všechno vypadalo výborně, vaše lednička chladila bez problémů, ale pak to pokazil led tvořící se na zadní straně lednice? Pomozte si rychlým fíglem s ručníkem, než přijdete na to, co se stalo. Často lze problém odstranit i svépomocí.

Led a námraza do lednice nepatří

Vezměme to pěkně od začátku. Máte čistou, možná i novou lednici a zdá se, že funguje poměrně dobře. Čas od času se ale začne objevovat led na zadní straně, a to samozřejmě napomáhá také degradaci jídla. Na zmrazená záda lednice se „lepí“ uskladněné potraviny i různé kontejnery a může se také snadno stát, že se začne v lednici objevovat kaluž vody. Zdá se, že se něco hodně nepovedlo, ale nemusí to být tak docela pravda.

Podívejte se na příspěvek, kde odborník vysvětluje, jak dochází ke srážení vody a formování ledových krůpějí na zadní straně ledničky a jak poznat, že vy máte právě takový typ lednice, který toto umožňuje. Toto video naleznete na YouTube kanálu „plugged1n“.

Zdroj: Youtube

Jak se vyvarovat námrazy na zadní straně lednice?

Pravidlem číslo jedna je minimalizace odpařování potravin. V praxi to znamená, že ideální je uskladňování potravin v uzavřených kontejnerech. Především pokud dáváte do lednice zbytky nebo uvařený pokrm, vyčkejte až zcela vychladnou, pak je uzavřete víčkem a až pak dejte do lednice. Vhodné je lednici nepřeplňovat, aby mohl vzduch dobře cirkulovat.

Co radí hospodyně? Pokud vidíte na zadní straně lednice přílišné množství vody, která se může brzy začít měnit v led, zbavte se přebytečné tekutiny položením ručníku nebo čistého hadříku na místo, kde je nejvíc vody. Vodu materiál jednoduše nasaje a nedojde tak ke vzniku ledového povrchu.

Tím to ale nekončí. Ručník nebo hadřík vám sice pomohou, ale je to jen dočasné řešení. Opravdovým řešením je najít problém a odstranit ho. Věřte, že to často není vůbec tak složité, jak se může na první pohled zdát. Pokud nejde vyloženě o poruchu některé části lednice, zvládnete to úplně sami.

Srážení vody a ulpívání přebytečné tekutiny na zadní straně lednice přihrávají také dlouze otevřené dveře lednice. Některé lednice mají protivný alarm, který vás upozorní na to, že jsou dvířka otevřená více než minutu, v ostatních rodinách si musí vystačit s varovným pokáráním rodiče, že lednici není dobré větrat. Pokud nezíráte dlouze do lednice, a přesto máte tento problém, ujistěte se, že těsnění dvířek dobře dosedá.

close info Shutterstock zoom_in Po nákupu nezapomeňte doma novou lednici správně umístit a ujistit se, že je v rovině.

Kde hledat problém, když se na zadní straně objeví led?

Dále je vhodné zkontrolovat i odtok vody zmiňovaný v příspěvku. Je to malá, asi centimetr široká dírka někde na zadní straně lednice a směřují k ní žlábky, kterými by měla stékat voda ze zadní strany právě do dírky. Pokud voda neodtéká, může vznikat v lednici nebo u dvířek lednice loužička, anebo právě námraza na zadní straně lednice.

Dírka může být ucpaná ledem, plísní nebo nějakými nečistotami, které se nasbírají při provozu lednice, ale také je možné, že neplní svůj účel, protože není lednice v rovině. Dírku stačí obvykle vyčistit třeba štětečkem na čištění kovových brček. Přebytečná voda ve žlábcích by měla okamžitě odtéct.



V každém případě se ještě hodí vzít do ruky vodováhu a ujistit se, že lednici nevychýlila dopředu například nerovnost podlahy, na které lednička stojí, či chybějící nožka lednice. Právě nožičky lednice lze mírně vyšroubovat, abyste dosáhli snadno správné pozice. Pak bude voda odtékat přesně jak má, tedy po zádech lednice do žlábku a následně dírkou ven do odparníku, který je skrytý na zadní straně.

Samozřejmě je možné, že přestal fungovat termostat nebo větráček. S tím si však už neporadíte a nezbude než zavolat na pomoc odborníka a případně vyhledat i záruční list.

Zdroje: homeforce.net, howtofixit.net