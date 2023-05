Dejte do lednice rozsvícenou baterku. Ušetříte tak spoustu peněz

Lednice je jedním ze spotřebičů, které musejí být v provozu nonstop. I přesto se však může stát, že za energii zaplatíte mnohem víc, než ve skutečnosti musíte. Vyzkoušejte jednoduché triky, které vám pomohou ušetřit spoustu peněz. Je to geniální!

Spotřeba energií v domácnosti je poměrně vysoká a jistě by každý rád ušetřil co nejvíc. Jak ale nepřeplácet na lednici, která musí být zapnutá neustále? Na to máme snadný trik, který odhalí zbytečně vysoké náklady na energii. Vyzkoušejte ho a zjistěte, zda by lednice již nepotřebovala vaši péči.

Únik chladu ven

Zvýšenou spotřebu energie za provoz lednice může mít převážně na svědomí únik chladu. Když studený vzduch uniká ven a teplo naopak vstupuje dovnitř, lednice musí neustále víc a víc chladit, aby uvnitř udržela teplotu kolem 5°C. Příčinou bývají špatně doléhající dveře nebo vadné těsnění. Máte už několik let starou lednici? Ujistěte se, zda stále dostatečně těsní.

Baterka záhadu vyřeší

Ve videu můžete vidět, co se stane, když vložíte do lednice rozsvícenou baterku:

Skvělý trik, jak zjistit, zda neuniká chlad ven kvůli špatnému těsnění, je s pomocí kapesní svítilny. A proč právě baterku, když lednice světlo má? Důvod je zcela prostý! Jakmile zavřete dveře, světlo zhasne a vy tak nedokážete určit, zda je vše v pořádku. Vložte proto rozsvícenou baterku večer do lednice a zavřete dveře. Ve tmě pak sledujte, zda světlo nikde neprosvítá. Pokud jen uvidíte slabé prosvítání, je načase vyměnit celé těsnění.

Námrazy je důležité se zbavit jak v lednici, tak i v mrazáku. Zdroj: Maiapassarak / Shutterstock.com

Pravidelné odmrazování

I když se to nezdá, tak každý kousek ledu, který se v lednici vytvoří, zvyšuje rychle spotřebu energie. Proto je důležité jednou za čas lednici odmrazit. U starších modelů, kdy se led vytváří neustále, byste možná měli již zvážit investici do nové lednice, která se umí odmrazovat sama.

Usazený prach v mřížce

Podívali jste se vůbec někdy na větrací mřížku ledničky? Ani na takovou část nesmíte zapomínat, jelikož všudypřítomný prach ji dokáže snadno ucpat. Pokud se v ní usadí příliš mnoho prachu, teplo z lednice nebude správně odcházet ven a spotřeba energie rapidně stoupne. Kontrolujte a čistěte ji proto alespoň jednou ročně.

Pravidelným čištěním lednice prodloužíte její životnost a uspoříte spoustu energie. Zdroj: Shutterstock.com / Andrey_Popov

Správné umístění potravin

Abyste zbytečně nepouštěli chlad ven, umístěte potraviny v lednici tak, aby ty, které používáte nejčastěji, byly hned po ruce a vy jste je příliš dlouho nehledali. Zároveň by měly být potraviny v lednici rozmístěny rovnoměrně, aby při otevření dveří nedocházelo k úniku nahromaděného studeného vzduchu. I takové maličkosti dokážou spotřebu energie snížit.

Zdroje: prostreno.cz, chip.cz, chytre-bydleni.cz