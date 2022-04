Naše babičky dávaly toaletní papír do lednice. Dobře věděly proč

Asi je zbytečné se dohadovat o významu toaletního papíru. Většina lidí u nás ho využívá několikrát denně a pravidelně se objevuje v našem nákupním seznamu. Roli toaletního papíru můžete ale využít i jinak než pouze na WC.

Velká část lidí si bez toaletního papíru nedovede návštěvu toalety ani představit. I když se mnoho lidí přeučilo z toaleťaku na bidetovou spršku, která se nachází přímo u toaletní mísy nebo přímo v ní, přesto jednoznačně vede toaletní papír.

Toaletní papír je využíván i při absenci papírových kapesníčků při rýmě nebo se s ním dá setřít kuchyňská linka pokapaná od omáčky.

Vytváření ledu v lednici na nežádoucích místech můžeme předcházet. Zdroj: Autor: Anna Om / Shutterstock

Toaletní papír v lednici

Návštěva si možná řekne, že jste se zbláznili, to je pravda, ale zase kolik návštěv vám chodí koukat do lednice…jen ti nejbližší přátelé, kterým to vysvětlíte a společně se zasmějete s tím, že to vypadá fakt hodně zvláštně.

K čemu to vlastně bude?

Toaletní papír nezastane pouze jednu funkci! Jako první zmíníme námrazu v chladničce, která vás možná někdy na stěnách překvapí. Námraza vzniká nejběžněji nadměrnou vlhkostí a vlhkost zase tím, že například nedoléhá těsnění od dveří ledničky nebo je ve vaší rodině věčný „načuhovatel“. Samozřejmě může být námraza způsobena i stářím ledničky, kdy si popláče i vaše peněženka nad složenkou za elektřinu. Pokud námrazu v chladničce zpozorujete, toaletní papír vás jí může zbavit. Každopádně se jedná o námrazu v počátečním stádiu, deseticentimetrovou vrstvu ledu vám toaletní papír schopen odstranit rozhodně není.

Rádi uchováváte v lednici dobré, ale poněkud trochu smrduté pochutiny? Tyto nepříjemné pachy toaletní papír také pohltí jedna dvě!

Další fígle na zápach v lednici

Asi nemusíme zmiňovat fakt, že lednice potřebuje jednou za čas pořádně vydrhnout. Nejběžněji se k této činnosti využívá ocet, který má skvělé dezinfekční účinky a dá se použít k úklidu téměř celé domácnosti.

Co pohltí nepříjemné pachy:

malý pytlík s rýží

krajíc chleba

mistička s octem

směs jedlé sody s hřebíčkem

mistička s kypřícím práškem

talířek s plátky citronu

mistička s namletou kávou

Toaletní papír využijete i jinde než na wc. Zdroj: Lucia Romero / Shutterstock.com

Jak na přebytečnou vlhkost

malá molitanová houbička

použitý čajový sáček

plátek chleba

Zdroje: www.jaktak.cz, www.vareni.cz, bydlimeutulne.cz