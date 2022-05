Lednice vydává podivné zvuky? Zbystřete a raději jednejte hned

Už ani nevnímáte spokojené vrnění vaší lednice, anebo vás stále překvapuje novými zvuky? Lednice jsou dnes docela jiné, než bývaly před několika dekádami. Jejich všelijaká zařízení mohou dělat zvuky, o kterých se vám ani nezdálo. Co však znamenají?

I tiché ledničky vydavají nejaké zvuky

Každá lednice vydává zvuky, ale dnes již je běžné, že takové vrnění nepřekročí 40 decibelů. Naopak při nákupu nové lednice zjistíte, že běžně je možné koupit ledničky s ještě tišším chodem okolo 35 dB, které je možné přirovnat k šepotu. Také občasné praskavé zvuky bývají normální a jsou způsobeny teplotou použitých materiálů a jejich smršťováním.

Zatímco ledničky dřív vydávaly zvuk neustále, a právě ticho bylo podezřelé a obávané, dnes tomu může být docela jinak. Lednice jsou totiž mnohem komplikovanější. Co může v lednici způsobit nezvyklé zvuky? Roztahování a smršťování materiálů trápilo i starší typy lednic. U nových můžete vyslechnout zvuky v případě, že přitéká voda, v lednici se zaseknul větrák napomáhající cirkulaci a chlazení, máte problém se zásobníkem ledu nebo s připojením ke zdroji energie.

Zvuky moderních lednic jsou ještě roztodivnější

Pokud používáte velmi moderní lednice, pak víte, že se můžete mnohé dozvědět také z ovládacího panelu. Lednice jsou dnes vybaveny nejen různě oddělenými částmi pro skladování konkrétních potravin, ale také filtry, systémy rychlého zchlazení či mražení, kohoutkem na chlazenou pitnou vodu, ale také výrobníkem ledu a dalšími drobnostmi. Ty z jednoduché chladící skříňky dělají moderní chytrý spotřebič, který je specialistou na skladování potravin.

Pokud má váš spotřebič ovládací panel, pak si nastudujte nejen funkce a ovládání, ale také jednotlivé alarmy a upozornění. Zvuky vás totiž může upozorňovat lednice na nějaký problém.

Moderní "smart" lednice jsou velmi komplikovaná zařízení plná elektroniky. Zdroj: Gorodenkoff / Shutterstock

Zvuky lednice mohou signalizovat problém

V lednice také můžete slyšet škrundání, kapání a zvuk tekoucí vody. Za zvuky může být nejen chladící kapalina, ale také voda cirkulující v zařízení. I správně fungující lednice tedy může vydávat nějaké, ale ne velmi hlasité zvuky.

Lednice by vás měla také upozornit na zaseknutí větráku, které byste však nejspíš odhalili sami. Narážení lopatek větráku do kovové mřížky je něco, co většinou nelze přeslechnout.

Pokud máte výrobník ledu, i ten se může výjimečně zaseknout a hromadit. I tento problém by vám měla lednice sama signalizovat. V takovém případě je nutné zkontrolovat přívod vody, její hladinu a filtry.

Pokud se vrhnete na jakékoli svépomocné čištění či zkoumání lednice, nezapomeňte ji odpojit od zdroje elektřiny, nicméně doporučujeme přizvat odborníka. I se šroubovákem dnes na lednici a dlaších spotřebičích napácháte víc škody než užitku.