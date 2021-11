Létající adventní věnec: moderní, levná alternativa, kterou snadno vyrobíte

Máte doma zvědavé děti nebo hyperaktivní domácí mazlíčky a bojíte se položit klasický adventní věnec na stůl? Tradičního symbolu Vánoc se nemusíte vzdávat. Stačí, když si vyrobíte jeho létající alternativu. Zavěste adventní věnec ke stropu.

Adventní věnec se nejčastěji pokládá naležato na stůl. Málokdo ale asi ví, že vůbec první adventní věnce se zavěšovaly na stropní trám. Měly podobu dřevěného kola s 19 malými červenými svíčkami pro všední dny a 4 bílými svícemi pro neděle. Tato dekorace měla čistě praktický význam. Německý protestantský teolog Johann Hinrich Wicherne založil v Hamburku školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánočním čase stále dokola ptaly, kdy už budou Vánoce. Aby jim nemusel každý den odpovídat, nechal v roce 1893 vyrobit „věnec" ze starého kola, připevnil na něj svíčky a zavěsil na trám. Praktický časovač se rychle rozšířil do protestantských i katolických kostelů a do domácností.

Hoří, má panenko

Nenechavé dětské ruce nebo tlapky rozpustilých koček mohou způsobit v adventním čase nečekanou tragédii. „Při pořizování adventního věnce je potřeba zjistit, zda se jedná pouze o dekorativní adventní věnec, na kterém se svíčky nezapalují nebo je adventní věnec upraven tak, aby při dodržení bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení chvojí a dekorace umístěné na adventním věnci. Na první pohled se věnec určený k zapalování liší od dekorativního tím, že je svíčka oddělena od chvojí nehořlavou podložkou," upozorňuje tiskový mluvčí HSZ Moravskoslezského sboru Petr Kůdela. „Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude adventní věnec se zapálenými svíčkami umístěn. Adventní věnec umístěte na nehořlavou podložku. Rozhodně není vhodné umístit adventní věnce tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon do blízkosti svíčky, do blízkosti sedacích souprav nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru."

Létající adventní věnec

Závěsný věnec má hned několik výhod. Nedosáhnou na něj malí nebo chlupatí zvědavci a ušetříte spoustu místa na stole. Nevýhodou může být již zmiňovaný průvan nebo padající jehličí. Létající adventní věnec však sluší klasickému i modernímu interiéru.

Jak si vyrobit závěsný adventní věnec

Nachystejte si proutěný nebo polystyrenový korpus o průměru asi 30 cm. Dále budete potřebovat zelené větvičky jehličnatých stromů. Můžete si je nasbírat na procházce. Pokud se bojíte, že by vám z nich kapala smůla nebo jehličí opadávalo, raději si kupte umělé větve. Dále si nachystejte tavící pistoli, jutový provázek, zelený drátek, mašle, ozdobný řetěz, menší ozdoby, sušené koření nebo ovoce a 4 svíčky s kalíšky.

Výroba létajícího věnce krok za krokem

Nejprve nastříhejte jehličí na menší větvičky, které mají délku cca 15 až 20 cm. Ty zastrkejte za proutěný korpus nebo je přilepte na polystyrenový. Pak na věnec připevněte na 4 místech provázek, aby se dekorace mohla zavěsit na lustr. Nyní je čas na samotné zdobení. Počítejte s tím, že většinou se budete dívat na adventní věnec zespodu a z boku. Proto baňky, ovoce nebo koření připevněte především po stranách a na spodní část. Svíčky s kalíšky důkladně přilepte na vrchní stranu směřující ke stropu.

