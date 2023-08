Letní věnec na dveře: Z okrasné trávy, bodláků a slaměnek vypadá nádherně

Máte už letní věnec na dveře? Možná že jste zatím neměli čas, možná vám nepřálo počasí. Nechejte se inspirovat krásnými věnci a udělejte si vlastní z toho, co najdete na zahradě, louce i v lese. Třeba vás ta nejpěknější dekorace cvrnkne do nosu po cestě z města.

Zdroje: damskaliga.cz, stream.cz

Jak na letní věnec na dveře?

Jak na letní věnec vám poradí i tento videopříspěvek. Jako vždy i tentokrát je prostě radost vidět pod ruce někomu, kdo to umí. „S Markétou floristkou“ se podíváte na výrobu letního věnce z lýkových mašlí:

Letní věnce na dveře jsou všelijaké

Co použít v létě? Určitě jakýkoli korpus, vázací drát, šňůrku, případně tavnou pistoli, a hlavně materiály a dekorace. Vybírat je z čeho!

Které jsou ty správné letní kytky do věnců? Letní a typicky dožínkový věnec jste si mohli udělat z klasů obilovin. Na ty už je teď ale pozdě. Jen výjimečně najdete nesklizené okolky polí.

Další možností jsou klasy kvetoucích trav. Traviny jsou u nás velmi opomíjené, a přitom jsou to tak pěkné rostliny. Pokud vás však nenadchla, ač trendy tak trochu nudná přírodní krémovo béžová či ecru, pamatujte, že trávy do vazby si můžete i nabarvit nebo koupit barvené. Výběr barev je na vás, ale přírodními barvivy z řepy či ibiškového čaje, kurkumy, cibulových slupek nebo olšových šišek rozhodně nic nezkazíte.

Traviny a jiné sušené květy můžete také obarvit nebo koupit barvené. Zdroj: Victoria Kurylo / Shutterstock

Květiny a plody do věnce ze zahrady i luk

Pokud vás ani traviny neoslovily nevěště hlavu, je tu spousta květin vhodných do vazby a mezi nimi nesmrtelné slaměnky. Jejich kouzlo se neztrácí ani poté, co proschnou. Jen barva mírně zmatní a pobledne, ale stejně jsou to krásné květinky, které takový věnec rozzáří. To platí také pro limonky a verbeny čili sporýše. Krásné jsou i bodlinkaté namodralé květy bělotrnu.

Nebojte se ani obyčejných lučních kytek. Vratič nebo řebříček, budou také krásně vypadat a pokud později po seschnutí začnou opadávat stačí květy jemně zafixovat i obyčejným lakem na vlasy. Máte-li na zahradě kvetoucí hortenzie, pak neváhejte. Jejich veliká květenství jsou nádherná i když uschnou, ale raději květy zafixujte, jinak nevydrží dlouho.

Do suché vazby se hodí celá řada květin i plodů. Zdroj: Profimedia

Z bylinek a koření může pěkně vypadat šalvěj. Její šedé hebké lístky jsou silnější, než je tomu u ostatních bylinek, a proto vypadají lépe sušené. Samozřejmě také levandule, která ale letos hodně utrpěla na sluníčku. Vyberte klasy květů, které nejsou zcela rozvinuté, aby nezačaly příliš brzy opadávat.

Mezi solitéry, které můžete mít na letním věnci, rozhodně patří napůl rozbalený kukuřičný klas, paličky uzrálých makovic nebo pár pírek ptáků, která bývají k nalezení v lese. Tobolkami plodů měsíčnice nebo černuchy můžete věnec také zpestřit, ty ale hledejte na zahradě.

