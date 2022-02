Kde získat levné dřevo, abyste co nejvíce ušetřili za topení

Při výrazném zdražování energií vyvstává otázka, zda by nebylo výhodnější topit dřevem. Část lidí se k tomu již uchýlila. Kde získat dřevo levně, abyste ušetřili co nejvíce?

Sehnat dřevo je jedna věc, ale věcí druhou je jeho správné sušení a uskladnění. Důležitý je i výběr dřeva, sáhnete po měkkém nebo tvrdém? Budou se vám hodit oba typy. Lze nějak vůbec ušetřit? Ano, jde to, akorát se při tom malinko nadřete.

Pár poklidných večerů u krbu, anebo denní způsob vytápění? Zdroj: Chrislofotos / Shutterstock.com

Vhodné dřevo

Dřevo se rozděluje na měkké a tvrdé, kdy do měkkého spadá například smrk, borovice, vrba, olše nebo lípa a do tvrdého třeba buk, dub, jasan či ovocné dřeviny. Mezi nejtvrdší patří pak habr, tis nebo akát.

Jak to funguje

Když máte v kotli nebo krbu tmu tmoucí a budete si chtít roztopit, na začátku je ideální použít dřevo měkké, samozřejmě ve formě třísek. Pak už je lepší přikládat dřevem tvrdším, neboť vám vydrží déle žhnout a má lepší výhřevnost.

Vlhké dřevo

Vlhké dřevo není k zátopu vhodné. Asi je vám jasné, že špatně hoří, ale to není jediná negativní vlastnost. Vlhké dřevo vám snadno může zanést kouřovod. Uvolňuje vyšší množství dýmu a dehtu, takže pokud si zatopíte v krbových kamnech a budete se chtít kochat plamínky, za chvilku nic neuvidíte, protože sklo bude neprůhledné.

Vysychání dřeva

Vysychání dřeva je důležitý proces, neboť čerstvě pokáceným a nařezaným dřevem si nezatopíte. Aby bylo dřevo na zatápění v ideální kondici, mělo by dosáhnout 15 – 25% vlhkosti. Jestliže máte dřevo správně vyskládané a uskladněné, této vlhkosti dosáhne přibližně za 2 – 3 roky. Zaleží i na jeho tvrdosti, čím měkčí dřevo, tím rychleji schne. Obecně platí, že by dřevo mělo schnout alespoň jeden rok. Špalky vcelku schnou daleko pomaleji než rozřezané kusy, což je logické.

K sušení je rozhodně lepší uskladnit rozštípané špalky. Zdroj: Profimedia

Nevhodné dřevo

Nebuďte k přírodě, ale ani sami k sobě lhostejní a netopte vším, co vám přijde pod ruku. O tom, že plasty a zbytky z kuchyně do kamen nepatří, to je všem notoricky známé. Na spalování ale nejsou vhodné například ani staré palety, dřevotříska, železniční pražce, překližka nebo chemicky ošetřené dřevo.

Kde sehnat levné dřevo

Samotěžba – po domluvě se správcem lesa můžete vytěžit dřevo z určených (označených) stromů za velice příznivou cenu. Jestli vám nevadí to, že si strom musíte porazit, nařezat, odtahat z lesa a přemístit do svého domova, tak proč ne. Aktuální ceník naleznete na oficiálních stránkách lesycr.cz

Šišky – už naše babičky chodily z lesa se šiškami. Dobře věděly, že mají rychlou a vysokou výhřevnost. Nevýhodou je ale jejich rychlé hoření. Před vhozením do kotle nechte šišky vyschnout, nabydou na objemu.

Klestí – dle zákona si můžete odnést suché klestí, které je popadané na zemi. Ale má to samozřejmě svá pravidla. Větev musí mít maximálně 7 cm v průměru! Divili byste se, kolik dobře využitelného klestí se dá z lesa donést a ušetřit tím nemálo peněz za topení.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.skrblik.cz