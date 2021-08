Levné pokojovky: Které krásné květiny do domácnosti pořídíte nejlevněji?

Chtěli byste mít doma více květin, ale nechcete za ně utrácet příliš peněz? Nemusíte! Existují totiž takové pokojovky, které skvěle vypadají, vydrží, jsou snadné na pěstování a navíc nezatíží váš rodinný rozpočet. Myslete na to, že každá květina váš byt zútulní a přidá mu na příjemné atmosféře. Stačí si jen správně vybrat!

Pokojové rostliny do interiéru rozhodně patří a obecně platí pravidlo, že čím více jich budete doma mít, tím více bude vaše domácnost působit svěže, útulně a zabydleně. Dobře ale vybírejte, které rostliny se do bytu hodí. Nemusí být vůbec drahé, ale i přesto mohou udělat velkou parádu!

Když vybíráte rostliny do interiéru, myslete na nenáročnou údržbu, ale také na to, aby tam zapadly a měly správnou barvu, která bude ladit. Ne každá zelená se totiž do bytu hodí. Většina lidí si tak vybírá do bytu květiny s jednobarevnými listy. Rostliny, které jsou žíhané, tmavě zelené nebo třeba nafialovělé volte jen ojediněle. Ideální jsou ty svěže zelené nebo s nádechem do šedozelena.

Hlídejte odstíny, aby k sobě ladily

Pokud chcete, aby bylo v jedné místnosti více zelených rostlin najednou, pohlídejte, aby spolu odstíny zelené ladily a doplňovaly se. Nekombinujte svěže zelenou s šedozelenou nebo je alespoň nedávejte vedle sebe. Místnost by mohla působit překombinovaně.

Když vybíráte rostliny do interiéru, myslete na nenáročnou údržbu Zdroj: Daniel Krason / Shutterstock.com

Když rostliny umisťujete, symetrie není nutná. Ani v přírodě není nic symetrické, tudíž je asymetrie naprosto v pořádku. Větvičky nemusí být jako podle pravítka, pokud jde každá jinam, je to lepší a ve finále to i lépe vypadá. Stejně je to i s výškou. Nevypadá dobře, když jsou všechny rostliny stejně vysoké, proto myslete na to, aby každá měla jinou výšku. I květináče by měly být každý jinak vysoký.

Vysoké rostliny se hodí do malých místností

Vysoké květiny vypadají dobře v malém interiéru, ale počítejte s tím, že s výškou roste i cena rostliny. Myslete i na květináč. Vysokému stromku či keříku nízký květináč nesluší.

Většina z nás nemá čas ani chuť květiny pravidelně hnojit, přesazovat a opečovávat, proto si kupte takové, které jsou snadné na údržbu. Jde o pepřinec, mulenbekii, rozchodník, olivovník, asparagus, tlustici nebo třeba lopatkovec a vřes. Tyhle prostě jen zalijete a je to. Navíc jsou také finančně nenáročné.

Pokojové rostliny jako fíkus lyrový jsou díky svým obrovským listům opravdu nepřehlédnutelné. Zdroj: COULANGES / Shutterstock.com

Když už se chcete přece jen trochu plácnout přes kapsu a pořídit si vysokou květinu, sáhnete po fíkusu, palmě nebo ibišku. Ty v interiéru vypadají skvěle a přežijí všechno. Investice se tedy dozajista vyplatí.

