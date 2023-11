Chcete si užít levné Vánoce bez zbytečně přehnaných finančních výdajů? Je to jednoduché! Máme pro vás hned několik triků.

Vánoce miluje snad každý. Jedná se o svátky klidu, pohody a blízkých setkání s těmi nejbližšími. Bohužel je to také období, kdy se v rodinných financích zvyšují náklady na běžný rodinný rozpočet. A netýká se to jen samotného pořizování dárků! Pokud se chcete vyhnout zbytečným výdajům, ale zároveň si užít nezapomenutelné svátky, máme pro vás několik naprosto jednoduchých triků, jak zbytečně neskončit s prázdnou peněženkou.

Jak prožít fantastické a cenově dostupné Vánoce 2023? Podívejte v tomto YouTube videu na kanále The Budget Mum UK:

Zdroj: Youtube

Vánoce jsou klid a pohoda

Vánoční svátky jsou bohužel v posledních letech spojené s intenzivními komerčními tlaky, které nás lákají a upozorňují na výrobky, bez nichž se „nikdo“ neobejde a určitě by je měl tedy každý doma mít. Bohužel to někdy značně vyluxuje bankovní účet. Vánoce však nejsou obdobím, kdy se musí utrácet velké obnosy peněz. Základem těchto svátků je především láska, klid a pohoda. Tyto hodnoty jsou totiž nenahraditelné, a právě díky nim můžete prožít naprosto šťastné a nezapomenutelné svátky, a to i bez velkých výdajů.

close info Profimedia zoom_in Na dárky si stanovte reálný limit.

Na dárky si vytvořte jasný limit

Pokud už přemýšlíte o dárcích, vždy se reálně zamyslete, jakou částku chcete za každý maximálně vydat. Samozřejmě byste ji posléze neměli překročit. Myslete na to, že dárek je vždy lepší osobního charakteru, tudíž ho mnohdy nemusíte kupovat, ale stačí jej dle vašich možností i vlastnoručně vyrobit, nebo nabídnout společný zážitkový čas. Budete jistě překvapeni, jak zrovna takové dárky udělají často mnohem větší radost.

Balicí papír

Stejně tak nemusíte utrácet peníze za mnohdy poměrně předražený balicí papír na dárky. Nejprve prověřte obalový materiál, který jste si během roku doma nastřádali, když se vám ho nechtělo zlikvidovat. V případě, že doma nic nemáte, stačí si pořídit ten nejlacinější jednobarevný papír, který můžete dozdobit, nebo jen převázat rustikálním provázkem a doplnit zelenou větvičkou.

Dekorace za babku

Stejně tak nemusíte utrácet za dekorační předměty, jejichž celková částka se mnohdy vyšplhá pěkně vysoko! Přeberte doma krabici se vším, co máte z minulých let, případně nějaké kusy zvelebte. Pokud chcete mít i něco nového, vyrobte si ozdoby doma vlastnoručně. Postačí vám k tomu obyčejný papír nebo pár citrusů, které vysušíte. Stejně tak lze využít posbírané větvičky či šišky z procházky lesem. Vaše děti společně strávený čas s tvořením jistě ocení.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Štědrovečerní večeře může být kvalitní, ale s přiměřenou porcí.

Střídmé hodování

Právě Vánoce jsou svátky, kdy se to dobrotami v každé domácnosti jen hemží. Nemusíte upéct 20 druhů cukroví, stačí když uděláte na celé svátky jen přiměřené množství. Stejně tak to nemusíte přehánět se slavnostní štědrovečerní večeří. Každému postačí běžná porce klasického bramborového salátu a jedna porce kapra či řízku. Není nutné ještě vyrábět na noční hodování sladké či zmrzlinové poháry či další kalorické laskominy. Nakonec by vám bylo stejně jen těžko od žaludku a možná by bylo po vytoužené pohodě.

