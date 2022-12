Vánoční dárek skoro zadarmo: Tímhle pod stromečkem zabodujete a neutratíte

Přemýšlíte, čím obdarujete své nejbližší na Vánoce? Buďte originální a věnujte dárek, který sami vyrobíte. Nemusí stát tisíce! Uvidíte, že i tak zaručeně potěší a jistě zahřeje u srdce.

Ze všeho nejvíc potěší dárek, který je darován s láskou. A pokud je s ní i vyráběn, radost se ještě znásobí. Zapomeňte proto na běhání po obchodech a raději dárky vyrobte v poklidu domova.

A když je poutavě a originálně zabalíte, jistě sklidíte úspěch v podobě radosti podarovaného. Pokud máte jen minimum času a peněz, musíte si vystačit se vším, co najdete doma. Prostě improvizujte a podarujte blízké vlastnoručně vyrobeným dárkem! Vyzkoušet můžete některý z našich tipů.

Inspirovat se můžete ve videu:

Není nad jedlé dárky

Dárky, které se dají sníst či vypít jsou praktické a nikdy neurazí. Jsou vděčné a obzvlášť, pokud máte vychytaný recept nebo o dotyčném víte, že konkrétní lahůdku miluje. Z dárků, které se dají konzumovat, se nikdy nestanou odložené lapače prachu, naopak každý je náležitě ocení.

Co se hodí jako jedlý dárek

Zvolit můžete vlastně cokoliv, co se dá jíst či pít. Mělo by jít však o potravinu, kterou je možné nějakou dobu skladovat a nezkazí se. Tedy něco trvanlivého, sušeného nebo sterilovaného. Ideální jsou tedy domácí nápoje, různé sušené směsi, marmelády, zavařeniny, ochucené soli a cukry, bylinkové oleje a octy, čatní, nebo třeba sušenky či čokolády. Zde se fantazii meze nekladou.

Vaječný koňak je dárek, který poteší. Zdroj: profimedia.cz

Domácí lahodné sušenky

Domácími sušenkami nikdo nepohrne. Hodí se nejen k čaji, ale i ke kávě či dobrému likéru. Zvláště vítané jsou právě o Vánocích, kdy je můžete dochutit typickým kořením, jako jsou vanilka, skořice či citrusy. Když je na závěr vložíte do zajímavé plechovky s víkem a opatříte nějakou mašlí a větvičkou chvojí a jmelí, máte úžasný dárek.

Skořicové vánoční sušenky

Prosejte si do mísy 250 g samokypřící mouky, 3 lžičky mleté skořice a ¼ lžičky soli. V malém hrnku na mírném ohni si za stálého míchání rozpusťte 70 g čerstvého nesoleného másla, 80 ml zlatého sirupu a 1 polévkovou lžíci krupicového cukru. Jakmile směs lehce vychladne, smíchejte ji s připravenými sypkými ingrediencemi a šlehejte tak 2 až 3 minuty.

Nakonec rukama vypracujeme hladké těsto, z kterého můžete tvořit kuličky, které na plechu vyloženém pečicím papírem smáčknete do tvaru ploché sušenky. Do každé sušenky můžete otiskem vytvořit zajímavý ornament či obrázek. Poté dejte péct do předem vyhřáté trouby na 190 °C na dobu cca 8 minut.

Podarujte klasiku – vaječný koňak

S tímto dárkem jistě nezklamete. Vykouzlete z domácích žloutků a trochy alkoholu lahodný nápoj, který skvěle chutná a v zimě zahřeje. Do mísy vložte 4 syrové žloutky, 150 g jemného moučkového cukru a vyškrábanou dřeň vanilkového lusku. Nádobu vložte do vodní lázně, neměla by se nikdy vařit, a vyšlehejte ji do pěny.

Poté do směsi mimo vodní lázeň zašlehejte 1 plechovku slazeného kondenzovaného mléka, stejné množství i neslazeného a 200 ml rumu nebo vašeho oblíbeného alkoholického nápoje. Likér nalijte do menších lahví s originálním uzávěrem a chutný dárek je na světě.

Paštika je lahodný dárek. Zdroj: maridol777 / Shutterstock.com

Kachní játrová paštika s koňakem

Této delikatese neodolá žádný milovník masa a na výrobu je velice jednoduchá. Omyjte, důkladně očistěte a odblaňte 500 g husích nebo kachních jater, které poté najemno umelte. Orestujte 1 vetší šalotku na másle a přidejte připravená játra, 3 lžíce koňaku, 2 žloutky a osolte a opepřete dle chuti.

Naplňte paštiku do sklenic na zavařeniny, zakryjte alobalem propíchnutým vidličkou a nechte péct ve vodní lázni asi 1 až 1,5 hodiny při 175 °C. Paštiku zabalte do pěkných zavařovacích sklenic a počítejte s tím, že po vás všichni budou chtít recept.

Zdroje: www.blesk.cz, www.jimejinak.cz, www.fresh.iprima.cz, www.az-recepty.cz