Chcete, aby vám šel vánoční úklid pěkně od ruky? Vyrobte si doma levný úklidový přípravek. Žádná špína mu neodolá, a navíc je ekologický.

Vánoční svátky jsou spojené i s úklidem celé domácnosti, které zahrnuje mnoho nepříjemných činností. Od vysávání až po vytírání a otírání veškerého prachu. Pokud si chcete tyto práce usnadnit a navíc být i šetrní k přírodě, zkuste to s čistícím prostředkem, který si vyrobíte vlastnoručně doma, a to z běžně dostupných ingrediencí. Ve výsledku vás přijde jen na pár korun.

Využijte ocet a jedlou sodu

Bílý ocet je univerzální silný čistící prostředek, který je levným a ekologickým řešením pro každou domácnost. Ve své účinnosti často předčí i ty nejdražší prodávané výrobky. Hodí se nejen při úklidu, ale i na praní prádla, odstranění zápachu, likvidaci škůdců, údržbu auta a také na péči o tělo.

Všestranné využití má v domácnosti i jedlá soda. Kromě toho, že to umí se špínou, dokáže i bělit a rozpouštět mastnotu. Jedlá soda také neutralizuje zápachy, takže je ideální pro odstraňování nepříjemných pachů, například z odpadkového koše nebo ledničky.

close info Profimedia zoom_in Vyrobte si domácí sprej proti prachu.

Domácí sprej proti prachu

Postup výroby je velmi jednoduchý, stačí smíchat pár ingrediencí a nalít je do nádoby s rozprašovačem. Co budete potřebovat? 4 lžíce 9 % bílého octa, 2 lžíce olivového oleje, 10 až 15 kapek esenciálního oleje s vůní citronové trávy a cca 100 až 120 ml vody. Pak už jen stačí čistič aplikovat na čištěný povrch a setřít hadříkem. Máte obavy, že by snad olej mohl na nábytku dělat mastné skvrny? Naopak, udělá ochrannou vrstvu, která nábytek, obzvlášť ten ze dřeva, dokonale ochrání. Navíc si krásně rozvoníte celý interiér. Místo vůně citronové kůry lze použít vámi oblíbenou vůni, skvěle se hodí i levandule, pomeranč či eukalyptus.

Přírodní domácí všestranný čistič

Kromě výše uvedeného spreji proti prachu si v klidu a pohodlí domova můžete vyrobit i senzační čistič, který má všestranné použití. Je naprosto přírodní a vyhnete se tak neekologické chemii. Navíc jistě ušetříte i nemalou částku peněz.

close info Profimedia zoom_in Jedlá soda absorbuje nepříjemné pachy.

Budete potřebovat 2 kávové lžičky sody bikarbony, 10 až 15 kapek esenciálního oleje a ½ šálku bílého octa. Všechny uvedené suroviny smíchejte v nádobě s rozprašovačem a aplikujte na špinavá místa. Opět stačí čištěná místa jen setřít hadříkem. Tímto čističem umyjete cokoliv jedna dvě. Perfektně a rychle vyblýskáte nejen vanu, umyvadlo či dřez, ale i obklady a dveře.

