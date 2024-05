Zdůrazněte své přednosti i ve zralém věku šikovným způsobem. Zvolte správně techniku líčení a nebojte se ani výraznějšího odstínu rtů.

Pokud chcete vypadat skvěle i ve vyšším věku, je nutné se o sebe pravidelně starat. Vrásky oddálíte používáním správně vybraných kosmetických přípravků, face-yogou a samozřejmě i kvalitním a zdravým jídelníčkem společně s pravidelnou dávkou aktivního pohybu.

A samozřejmě vás omladí i vhodné a správné líčení, které vyzdvihne vaše přednosti a zakryje případné nedostatky. Jak se v tomto věkovém období líčit a co přesně používat?

Jak si jednoduše a rychle ubrat make-upem 10 let? Stačí vám pouhých 5 minut. Podívejte se na tomto YouTube videu na kanálu Jiřina Deklevová:

Zdroj: Youtube

Vizážista celebrit

Nechte se inspirovat radami a tipy zkušeného vizážisty celebrit, Pavlem Bauerem. Je názoru, že ženy by se neměly přestat líčit ani ve vyšším věku, stačí jen začít dodržovat jiná pravidla a produkty než ve dvaceti. Na co přesně si dát pozor a čeho naopak využít?

Vždy důkladná hydratace

Pavel Bauer je názoru, že před každým líčením je důležité pleť nejprve dostatečně hydratovat. Doporučuje pravidelně používat krémy s SPF faktorem, které vás zároveň ochrání před nebezpečnými slunečními paprsky. Suchá pleť stárne rychleji a vrásky na sebe nenechají dlouho čekat.

close info Profimedia zoom_in V pokročilejším věku se zcela určitě vyhýbejte těžkým make-upům

Lehký make-up

V pokročilejším věku se zcela určitě vyhýbejte těžkým make-upům, které mají tendenci se usazovat do vrásek a dalších případných nerovností pleti. Raději sáhněte po lehkých tónovacích krémech nebo BB krémech. Nejenže perfektně sjednotí tón pleti, ale dokonale zakryjí i drobné nesrovnalosti.

Korektor

Skvělým pomocníkem, který by neměl chybět v kosmetické taštičce každé ženy, je korektor. Výborně zamaskuje nejen vrásky, ale i kruhy pod očima. Vždy by měl být o odstín světlejší než váš make-up. Naneste ho malým štětečkem do vnitřního koutku oka a také podél spodního víčka.

Oční stíny a řasenka

Oční stíny volte v neutrálních barvách jako jsou hnědá, béžová a růžová. Vyhněte se třpytivým stínům, zbytečně zvýrazňují vrásky. Řasenku nanášejte na horní i spodní řasy, abyste oko opticky zvětšili.

Rozhodně se nebojte barevných řasenek, protože zvýrazní odstín očí. Klidně si dopřejte šedou, hnědou, temně modrou či šedofialovou. Nejdříve použijte kleštičky a řasy vytočte nahoru, oko se opticky otevře. Pak naneste zvolenou řasenku. Dejte si pozor na velké nánosy řasenky, ve skutečnosti by to zmenšilo vaše oči.

Obočí

Správně upravené obočí dokáže celý obličej naprosto rozzářit. Pokud máte obočí řídké, dokreslete ho tužkou na obočí v barvě, která je co nejblíže vaší přirozené barvě chloupků. Pavel Bauer nedoporučuje tvarovat obočí permanentním make-upem.

Jakmile proporcionálně nesedne, změní nevhodným způsobem celý výraz obličeje. Raději než „překreslené“ obočí, zvolte metodu doplněných chloupků. Vždy je však nutné držet přirozenou linii, tvar nebo jen obočí lehce posunout výš.

close info Profimedia zoom_in Vybírejte odpovídající odstíny rtěnek.

Rtěnka

Vyhněte se výrazným barvám rtěnek, zvláště fialová a sytě tmavé odstíny přidávají roky. Dobrým řešením nejsou ani rtěnky matné a příliš pigmentované. Velice slušivé jsou naopak jemné odstíny starorůžové, a dokonce i červené.

Vzpomeňte na šarmantní a odvážné Francouzky. Pokud namícháte do červené ještě trochu měděné, dodáte rtům opticky větší objem. Pravidelně využívejte i konturovací tužky, kterou snadno dokreslíte srdíčko na horním rtu a oblouček na spodním.

Pavel Bauer navíc doporučuje nanášet přes noc na rty sérum, které předchází tvorbě kolmých vrásek.

Zdroje: www.denik.cz, www.novinky.cz, www.my50plus.cz