Jak vyzrát na ponožkožrouta: S tímto trikem se vám ponožky ztrácet nebudou

Ztrácí se vám také ponožky? Komu ne?! Skoncujte se zapomenutými ponožkami díky jednoduchému triku. Ale napřed zkontrolujte, zda nejsou ztracené ponožky stále ještě pračce. Nejenže chybí, ale mohou také zhoršit odstřeďování.

Zdroje: supermamy.maminka.cz, www.blesk.cz

Liché ponožky se nevypařily. Zkontrolujete pračku!

Ponožky mohou být uvězněné na různých místech v pračce. Zkontrolujte hlavně těsnění okolo dvířek pračky, a to nejen v kraji, kde se zachytí mince, bankovky a spousta špíny, ale také v místě, kde se těsnění přímo dotýká bubnu. Stačí, když prsty přejedete okolo kraje bubnu a hned ucítíte, zda někde nekouká kousíček ponožky. Ten je potřeba pevně uchopit a pomalu vytáhnout, aby se ponožka nepotrhala.

Ponožky se mohou zatoulat ještě před vložením do pračky. Nebo jsou zapadnuté uvnitř. Zdroj: shutterstock.com

Nemáte liché ponožky ve filtru pračky?

Jestliže se dostala ponožka pod buben, pak ji dříve nebo později najdete ve filtru. Ten je obvykle umístěn na čelní straně pračky dole za malými dvířky. Tam se nachází šroubovatelný uzávěr, který skrývá filtr. Šroubovací uzávěr je možné obvykle povolit ručně, jestliže je utažený silou, budete potřebovat kombinačky. Než jej otevřete, dejte si pod dvířka tác nebo jinou plochou nádobu, která zachytí vytékající vodu i špínu.

Filtr je místo, kde se zachytí veškeré předměty vyplavené z kapes. Mince, sponky, gumičky do vlasů a také případné kapesníky. Pokud se ve filtru zachytí větší kusy, pak budete mít také problém s odstřeďováním. Prádlo bude znatelně vlhčí nebo dokonce zůstane na dně pračky voda, a to i když je čerpadlo funkční. Z filtru odstraňte ponožky i všechny další drobnosti, očistěte jej od zbytků papírových kapesníků či vlasů a dobře uzavřete. Zkontrolujte těsnění uzávěru při prvním praní. Pokud by nebyl uzávěr dobře dotažený, protékal by hned při následném plnění pračky vodou.

Jak zamezit mizení ponožek?

Je to velmi jednoduché. Začněte používat uzavíratelné sáčky na jemné prádlo. Sáček je vyroben ze síťoviny, která dovolí vodě i pracímu prášku dobře proniknout do prádla uvnitř. Tyto sáčky jsou běžně v prodeji nejen v domácích potřebách, ale nabízejí je i některé obchody z oblečením a prádlem. Používají se především na delikátní prádlo, ale na ponožky fungují stejně dobře. Bývají k dostání v několika velikostech a někdy i barevných variantách, takže můžete rovnou rozdělit prádlo i ponožky na bílé a barevné či černé.

Sáčky na praní delikátního prádla či ponožek jsou běžně k sehnání. Zdroj: Profimedia