Co se stane, když v létě pověsíte do oken listy ořešáku? Zázrak. Zkuste to

Mít poblíž ořešák se vyplatí. Z jeho listů si můžete vyrobit přírodní odpuzovač hmyzu. Jak?

Už staří Keltové měli k ořešáku velkou úctu. Využívali jeho plody, listy a dřevo. Vlašské ořechy byly považovány za symbol plodnosti a zdroj výživy. Díky velkému obsahu tuku a proteinu dávaly lidskému tělu hodně vitaminů a živin před tuhou zimou. Naši předkové je využívali hlavně v kuchyni. Třeba taková dušičková husa s vlašskými ořechy pocházela z keltské kuchařky a byla zlatým hřebem na dušičkový svátek Samhain.

U našich předků našly využití ale i ořešákové listy, Keltové je používali na barvení vlny. Velký význam měly v léčení různých nemocí a neduhů. Drcené ořešákové listy byly výborným obkladem na unavené oči, ale také první pomocí při kožních vyrážkách či drobných poraněních.

Aromatické listy ořešáku

Pokud byste k listům ořešáku přivoněli, určitě by vás překvapilo jejich výrazné aroma, které je podobné terpentýnu. Keltové listy využívali jako přírodní ochranu proti otravnému hmyzu - blechám, vším, mouchám a roztočům. Není divu, že ořešákové listí bylo součástí podestýlek domácích zvířat, které naši předkové chovali. A právě tenhle poznatek je aktuální i dnes.

Prevence proti mouchám

Na vesnicích je populární do oken či dveří zavěšovat listy ořešáku. Tenhle trik pomáhá odpuzovat mouchy i komáry. Pokud máte na chalupě spoustu muších hostů, neváhejte proti nim nasadit ořešákové listí. Sedíte rádi večer venku pod pergolou? Vložte ořešákové listy do mísy (nebo starého hrnce či lavóru) a zapalte je. Jejich doutnající kouř odpudí nejen bzučivé mouchy, ale i komáry. A vy si tak užijete večer bez zbytečných štípanců.

Když není ořešák, zastoupí ho máta

Podobné účinky jako aromatický ořešák má i máta. Mouchy její svěží aroma doslova nesnášejí. Využijte toho a nastražte na ně „mátové odpuzovače“ do všech přístupových cest do domu. Uvidíte, že v místnostech vám to už bzučet nebude.

Zasaďte si na zahradě ořešák! Jeho hustá koruna vám přinese za letních večerů příjemný stín. Listy ořešáků odpudí hmyz a vzhledem k tomu, že se opilují větrem, nebude vás obtěžovat ani bzučení včel. Ořešáky vám nabídnou příjemný odpočinek i vzduch. Ne nadarmo se jim přezdívá „přírodní klimatizace".

