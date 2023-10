Lopatkovec je krásná a poměrně nenáročná rostlina nevšedního vzhledu. Narazit na ni můžeme třeba v tropických pralesích v Jižní Americe, ale s oblibou si jej mnozí pěstují i doma. Jak se o něj starat a kam ho umístit, aby prospíval? Nedělejte zbytečné chyby, ať o něj nepřijdete.

Oblíbenou pokojovou rostlinu s názvem lopatkovec můžeme znát i pod názvy jinými jako je toulcovka nebo spatifylum. Že jste o ní ještě neslyšeli? To je škoda, protože dokáže doma udělat velkou parádu.

Zajímavé květy

Tato vytrvalá tropická rostlina je typická svými neobvyklými květy složenými z válcovité podlouhlé palice a jednoho listu (toulce), který palici podepírá. Toulec má nejčastěji bílé až zelené zbarvení, ale existuje velké množství odrůd, a tak jsou k dostání i lopatkovce s červenými nebo fialovými květy. Poznat ho můžeme i podle velkých tmavých a lesklých listů.

Čistí vzduch od škodlivých látek

Lopatkovec ovšem není oblíbený jen pro svůj krásný vzhled nebo pro poměrně nenáročné pěstování. Tato rostlina je totiž skvělou čističkou vzduchu. A co to znamená? O škodlivých látkách, které se uvolňují do vzduchu, leckdy nemusíme ani vědět, ovšem často zapříčiňují, že nás například bolí hlava nebo se potýkáme s problémy spojenými s dýcháním. A právě u několika rostlin byla zjištěna nadprůměrná schopnost tyto škodliviny ve vzduchu redukovat až zcela odstraňovat. Přesně to můžeme očekávat právě od lopatkovce.

close info Shutterstock.com / Charles G. Haacker zoom_in Lopatkovec (Spathiphyllum) je skvělou čističkou vzduchu.

Všude dobře, v koupelně nejlíp

Původem je lopatkovec z tropických pralesů v Jižní Americe, kde na něj skrze stromy nedopadá přímé sluneční světlo. Je tedy zvyklý na polostín a především na vysokou vlhkost. Skvělým umístěním pro lopatkovec by tedy mohl být parapet v koupelně . Je ale možné, že i tam začnou listy hnědnout z nedostatku vlhkosti. V takovém případě bychom měli čas od času jeho listy osvěžit vodou z rozprašovače. To, že má rád vlhko ale ještě neznamená, že by dobře snášel přemokření půdy. Je tedy třeba pravidelně zalévat, ale s citem.

Nikdy ne na přímé slunce

Ačkoli se jedná o pokojovou rostlinu, nemusíme se bát ho za určitých podmínek umístit i do venkovních prostor, kde může dělat parádu. Vyšší teploty mu nevadí, pouze nezvládá přímé slunce, které by ho velmi snadno spálilo. Světlo ke zdravému růstu samozřejmě potřebuje, ale v rozptýleném stavu. Tedy v teplých dnech s ním s klidem můžeme ozdobit například balkón, jestliže je na něm stinné místo.

close info Shutterstock zoom_in O listy lopatkovce byste měli pravidelně pečovat.

Pozor na jedovatou šťávu

Jestli už rostlinu máte doma nebo vás zaujala a chtěli byste si jí pořídit, je zapotřebí mít na paměti jeden důležitý fakt, a to že lopatkovec je jedovatý. Konkrétně tedy šťáva z listů, ale i stonku a ostatních částí rostliny. Proto bychom pro umístění měli zvolit nejen takové místo, ve kterém bude prosperovat, ale i takové, které bude mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků.

