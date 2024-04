Lopatkovec je krásná a nenáročná pokojová rostlina, která je ozdobou nejednoho interiéru. Pokud chcete, aby vám prospívala, máme pro vás pár tipů na úspěšné pěstování.

Lopatkovec neboli toulcovka patří k velice oblíbeným pokojovkám. Na pěstování je vlastně poměrně nenáročná, a proto je vhodnou volbou i pro každého začátečníka. Odmění vás nejen svými krásnými dekorativními listy, ale i noblesními květy.

Stejně tak bude její přítomnost svědčit vašemu zdraví, protože se jedná o jednu z nejlepších přírodních čističek vzduchu. A jak se o lopatkovec postarat právě teď na jaře, abyste přispěli nejen bujnému růstu, ale i bohaté tvorbě květů?

Chcete se dozvědět, jak správně přesadit lopatkovec? Podívejte se na YouTube video na kanálu Mikitrainz hydroponik:

Zdroj: Youtube

Nenáročný lopatkovec

Původem pochází tato rostlina ze Střední a Jižní Ameriky. Většinou se volně vyskytuje v nížinných tropických pralesích na vlhkých místech. Lopatkovec má velmi originální a elegantní květy. Připomínají křídla a velmi příjemně voní.

Dvě mouchy jednou ranou

Na jaře přichází období, kdy byste měli lopatkovec přesadit. Můžete této příležitosti využít také k tomu, že si pokojovku velice snadno namnožíte, a to dělením trsů.

close info profimedia.cz zoom_in Na jaře přichází období, kdy byste měli lopatkovec přesadit.

Jak lopatkovec množit

Nejprve opatrně vyjměte celou rostlinu z původního květníku uvolněním substrátu okolo kořenů. Oddělování vám půjde lépe, když nejprve květinu lehce zalijete. Pak vyhledejte vhodné trsy listů s kořeny a oddělte jej od mateřské rostliny. Použijte dezinfikované zahradnické nůžky, kořeny totiž bývají často vzájemně propletené.

Jaro je ve znamení přesazování

Oddělené trsy nebo celou původní rostlinu zasaďte do dostatečně prostorného květníku. Původní substrát smíchejte s novým, aby rostlina měla i dostatek nových živin. Lopatkovec by se měl přesazovat jednou za dva roky, a to vždy na jaře.

Adekvátní zálivka

Lopatkovec vhledem k svému původu miluje vlhkost. Jeho kořeny by měly být stále lehce navlhlé. Během horkých letních dní zalévejte květinu 2 až 3krát týdně, během zimního období stačí jednou za týden. Lopatkovec je velmi citlivý nejen na vyschnutí, ale stejně tak na nežádoucí přemokření. Zalévejte rostlinu vždy shora a nadbytečnou vodu z misky pokaždé vylijte.

close info shutterstock.com zoom_in Po dlouhé zimě dopřejte lopatkovci i náležitou dávku potřebných živin.

Dodávka živin

Po dlouhé zimě dopřejte lopatkovci i náležitou dávku potřebných živin. Použijte nejen hnojivo pro pokojové květiny, ale pokud se chcete dočkat bohatého kvetení, tak lopatkovec vyživte i látkami pro kvetoucí rostliny. Hnojte od dubna do konce října, a to jedenkrát za dva týdny.

Zdroje: m.magazinplus.cz, www.westwing.cz, www.veselebydleni.cz