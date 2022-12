Lopatkovec: Nejlepší čistička vzduchu podle NASA se dá pěstovat i bez zalévání

Každá květina patří do květináče. Omyl, jsou rostliny, které můžete pěstovat i jinak. Lopatkovec je toho jasným důkazem. A k čemu je to dobré? Nebudete muset květinu takřka zalévat.

Pokud byste květinu pěstovali v květináči, odpustí vám kdejaké přešlapy. Lopatkovec neboli toulcovka kolumbijská (Spathiphyllum wallisii) je poměrně nenáročná rostlina, která se k nám dostala ze zemí Střední a Jižní Ameriky.

Promine vám vlhčí prostředí a zapomenutá zálivka ji také nevyvede z míry. Pokud však víte, že kontrola vlhkosti substrátu není zrovna vaše silná stránka, zkuste jinou metodu. Pěstujte toulcovku bez zalévání.

Na podrobný postup se můžete podívat ve videu:

Přímo do vody

Přinesli jste si Lopatkovec z obchodu a nevíte, co s ním? Dejte jej do vody! Zbavte jej substrátu, ve kterém se mohou vyskytovat škůdci a rozdělte na jednotlivé rostlinky. Kořeny rozpleťte do jednoho a zbavte rostlinky hnijících a žlutých listů.

Toulcovku najdete v hobby marketech, substrát ale může být přelitý, anebo v něm mohou být škůdci. Zdroj: 123rf

S kořeny téměř pryč

Kořínkům toulcovky věnujte péči. Nebojte se je zastřihnout přesně tak, jak je vidět na videu. Na každé rostlince by měl zůstat jeden šlahounek, ostatní musí proč. Jakmile máte hotovo, lopatkovec řádně omyjte, nezapomeňte ani na listy. Voda zelenou krasavici osvěží. Všechny rostlinky k sobě stáhněte gumičkou nebo provázkem, pod ním provlékněte špejli nebo umělohmotnou tyčku tak, aby se lopatkovec nedotýkal dna vázy nebo provizorní průhledné nádoby, ale spíš v ní „levitoval".

Měsíc odpočinek

Takto připravenému lopatkovci dopřejte odpočinek, nejlépe tak měsíc. Jen kontrolujte, zda má ve váze dostatek vody. Po uplynulé době by pokojová rostlina měla být v plné síle, měla by pustit nové kořeny a dost možná začne i kvést.

V tuto dobu lopatkovec z nádoby vyjměte a opět rozdělte na jednotlivé rostlinky. Tentokrát se zaměřte na staré tmavší tlustší kořeny, které budete odstraňovat. Jakmile je péče o všechny části pokojovky hotová, připravte si krásnou průhlednou vázu, na její dno nainstalujte pár oblázků a na ně do vázy opatrně poskládejte jednotlivé části toulcovky, zalijte vodou a je hotovo!

Lopatkovec nemusíte nutně pěstovat v květináči. Zdroj: shutterstock

Kam s ním?

Lopatkovec je na světlo nenáročná rostlina. Nemusí být tedy přímo na okenním parapetu. Zkrášlit si jím můžete pracovní stůl nebo poličku. Bez větších potíží vydrží i v koupelně. Na druhou stranu je to rostlina, co má ráda své pořádky. Jakmile ji někam umístíte, nepřenášejte ji. Na změnu by si zvykala delší dobu. Za dodržování pár zásad a mírné péče se vám stonásobně odvděčí. Nejenže potěší vaše oko a duši, dost možná i vaše plíce. Lopatkovec totiž dokáže ze vzduchu vyčistit škodlivé látky!

