Ložnice podle Feng-šuej: Mít věci pod postelí je smrtelný hřích, nevyspíte se

Učarovala vám východní učení a říkáte si, že často rozumíte tomu, jak a proč na člověka působí jeho okolí, tvary, materiály i barvy? Jedním z přístupu k okolí, které můžeme vytvářet, přetvářet a doplňovat, je také východní učení feng-šuej. Co je podle něj nutné a co docela nevhodné, pokud jde o zařízení ložnice? Lidé prý dělají velikou chybu, když používají úložný prostor postele a nejen to.

Záhadné asijské feng-šuej Feng-šuej nebo také anglicky feng-shui je velmi starý čínský životní postoj nebo spíš filozofie a umění, které se zabývají harmonií a rovnováhou mezi člověkem a jeho okolím. Slovo "feng" znamená vítr a "šuej" voda. Nicméně jde především o harmonii energií, která se přímo váže k našemu okolí, architektuře, rostlinám, ale i vnímání tvarů, materiálů, čistoty i vzdušnosti. Feng-šuej nemusí být jednoduché pochopit. Vychází z kultury, kterou můžeme považovat za zajímavou či obdivuhodnou, nicméně principy jsou nám poměrně vzdálené. Podívejte, co říká o feng-šuej, ložnicích i výchově dětí Ing.arch. Otakar Chochola v rozhovoru pro Home In Cube čili život v kostce: Nedávejte nic pod postel, je to zásadní chyba Začněte tím, kde má být lůžko. Ať už je to postel pro jednoho nebo větší, hlavou by měla být u zdi bez dveří. Dveře by neměly být ani přímo proti posteli. Postel by měla mít vysoké stabilní i pěkné čelo. Prý symbolizuje sílu, oporu i pevnost v rodině i v romantickém vztahu. Vzdušnost a prostor jsou důležité nejen na pohled, ale i pro pocit. Prostor pod postelí by měl být volný, což není vždy praktické. Pokud hledáte kompromis, pak do úložného prostoru postelí ukládejte jen lůžkoviny a měkké materiály. Úložné prostory v ložnici se hodí, ale podle feng-šuej byste tam měli uskladňovat jen lůžkoviny a náhradní polštáře či deky. Zdroj: Gaf_Lila / Shutterstock.com Ložnice je podle feng-šuej výlučně klidová zóna Vyklizení prostoru nebo pořízení postele bez možnosti ukládat do ní všechno možná není pro všechny schůdné. Rozhodně se ale můžete zbavit veškeré elektroniky v místnosti. Především takové, která vás bude rušit. Telefony nebo televize do ložnice nepatří. Podle feng-šuej nepatří do ložnice ani knihy. Nevadí, že si necháte rozečtenou knihu na nočním stolku, ale knihovna nebo police s knížkami v ložnici ruší. Stejně tak náčiní na cvičení nebo sporty. Obé reprezentuje více či méně aktivity, ale ložnice by měla být místem odpočinku a nerušeného spánku. Jistě chápete, že ze stejného důvodu se nehodí mít zde ani pracovní stůl. Elektronika do ložnice nepatří. Platí to i ve feng-šuej. Zdroj: Profimedia Feng-šuej ložnice, symetrie, barvy a rostliny Pokud je ložnice pro dva, určitě se pokuste dodržet symetrii, alespoň nábytku, který by měli mít oba partneři. Noční stolek nebo němý sluha obou partnerů nemusejí být identické, ale každý by měl mít své. Zvláštní přístup má feng-šuej také k barvám. Ty ovlivňují náladu, vztahy, ale také štěstí nebo prosperitu. Bílá barva symbolizuje čistotu a jednoduchost, doporučují se také barvy jako slonovinová nebo ecru. Jsou mírně tišící oproti jasně zářivé bílé. Šedá je kombinací jin a jang, je proto barvou harmonie a klidu. I šedá patří do ložnic podle feng-šuej, stejně jako symetrie a květiny. Zdroj: Profimedia Přírodní dřevo, hnědé, oranžové a zemitě žluté patří vyrovnanosti a stabilitě. Chcete-li stát nohama pevně na zemi, jsou to barvy pro vás. Odstíny růžové a broskvové nemusejí být sladké ani výrazné. Jsou spíš vhodnější pro ženy a zdůraznění ženskosti. Ale i muže mohou povzbudit k romanci a sblížení. Purpurová se váže k prosperitě. Zelené, modré a petrolejové odstíny zase symbolizují vitalitu a bohatství. Jsou to barvy chladné a mohou v ložnici působit relaxačně a příjemně. Temná nebo královská modrá jsou studené až spirituální barvy, které vám nabídnou oddych a možnost přemýšlet o jiných věcech, než je práce nebo stres v rodině. Na závěr nezapomeňte ani na rostliny, ty do ložnice rozhodně patří. Podle feng-šuej jsou nejvhodnější tchýniny jazyky, aloe vera, fíkus, lopatkovec nebo orchidej.