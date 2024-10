Magnety si vozíme z dovolených, kupujeme si je v ZOO a po návštěvě hradů a zámků. Lednice se díky nim stala výstavkou umění, vzpomínkou na prázdniny i týdenním plánovačem. Nemohou ale ovlivnit spotřebu energie vaší lednice?

Máte i vy na lednici magnety?

Napadlo vás někdy, že dávat magnety na lednici není docela dobrý nápad? Je ale velmi praktický. Na ledničku dáváme nejen aktuální umění nevyčíslitelné hodnoty, které vám nosí děti ze školky a školy, ale také na kovové dveře chladničky umisťujeme obrázky, fotky, kalendáře či celé plánovače. Nemůže ale magnet ovlivnit funkce či spotřebu vaší ledničky?

Než se dostaneme k tomu, co mohou magnety na ledničce způsobit, v tomto příspěvku se můžete podívat, jak si snadno vyrobit originální magnety doma. Tento a další zajímavé příspěvky najdeta na YouTube kanálu

Squared - online designer photo lab.

Zdroj: Youtube

Vyšší spotřeba díky magnetům nebo mýtus?

Stačilo by říct „ne“, respektive není pravda, že magnety mohou ovlivnit spotřebu lednice. Je to čistá spekulace a také výrobci ledniček vzkazují podezíravým, že tyt dokonce tyto slabé magnety nepůsobí ani přes dvířka dovnitř, natož aby mohla magnetická síla ovlivnit spotřebu. Jde skutečně jen o mýtus.

Magnety mohou ovlivnit spotřebu a funkčnost lednice jen v případě, že nějakým způsobem brání dosedání dvířek ledničky. Může se to stát, pokud se dostane magnet mezi dvířka a rám lednice. To se ale normálně nestává, pokud si nezačnou děti s magnety hrát a umístí je na takové nevhodné místo.

Nejsou magnety příliš těžké?

Případně je také možné, že by byly magnety či jimi připevněné drobnosti na lednici už tak velmi těžké, až by to vedlo k otevírání dvířek lednice. Pokud právě toto hrozí, vyzkoušejte si, zda dvířka správně na izolační gumu dosedají a vše dobře těsní.

V případě, že dvířka nedovírají, zkontrolujte také, zda je lednice v rovině. Vodováhu si můžete stáhnout i ve formě aplikace to chytrého telefonu, v případě, že nemáte k dispozici opravdovou libelu.

Vychýlení z roviny může být způsobeno jednou špatně usazenou dlaždicí nebo jinou nerovností podlahy. K nápravě stačí obyčejně jen mírně vyšroubovat nožičky lednice. Toto není důležité jen pro dvířka, ale také správný odtok z ledniček, ve kterých jsou drážky pro odvod nadměrné vlhkosti. Našikmo postavená lednice díky tomu špatně chladí, tvoří se v ní námraza či led, kaluže vody či plíseň.

Pokud jde však o lednice moderní s různými prvky ovládání zvenku, regulací teploty a senzory, pak by mohly magnety teoreticky tyto snímače případně ovládání ovlivnit. Výrobci však namítají, že běžné dekorativní magnety nemají takovou sílu. Jediný problém představují případné škrábance nebo změny barvy na povrchu lednice nebo mrazáku.

Zdroje: endesa.com, xatakaon.com