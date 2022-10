Neměli peníze na dům. Na 24 metrech postavili zázrak. A za pusu!

“Když jsme se rozhodli postavit si náš malý domek na kolech, všichni nám říkali, že se rozejdeme. Nevyšlo jim to, ale nám ano,” říkají Sarah a Kevin. Stejně jako stovky jiných, i oni se rozhodli změnit svůj život, být svobodnější, mnohem více nezávislí a mít blíž k přírodě.

Vyrostli v Kalifornii na předměstí, odkud je kamkoli daleko, všude se jezdí autem a sousedské vztahy se tu moc nepěstují. „Chtěli jsme vytvořit pouto k půdě a zároveň místo pro komunitu lidí, kteří mají stejné smýšlení jako my o udržitelnosti a životním prostředí,” říkají Sarah a Kevin. Vybrali si Portland v Oregonu, kde bylo podstatně finančně dostupnější pořídit si pozemek, a na něm začali budovat svůj malý velký sen.

Stavba s vervou

"Nejprve jsme koupili dům, abychom měli kde žít a začali přeměňovat okolní prostor na zahradu se záhony, skleníky a veškerou infrastrukturou,” říkají oba mladí lidé. Pak přišel na řadu domeček na kolech, který vznikl přestavbou přívěsu o rozměrech asi 8 x 3 metry. Sarah s Kevinem se do stavby pustili s vervou, většinu zvládli sami, na složitější práce, jako jsou elektroinstalace nebo plynové rozvody, povolali odborníky. Sarah mohla během přestavby využít své profesní zkušenosti. Pracovala jako rekvizitářka v divadle, později se dostala ke stavbě scén a dnes se živí výrobou nábytku. Kevin je softwarový inženýr, jeho velkou vášní je však zahrada.

Útulný interiér

Domek má rozlohu asi 24 metrů čtverečních a Sarah z něj v interiéru dokázala díky svému neotřelému vkusu vybudovat úžasně útulné místo k životu, kde jim vůbec nic nechybí. Vybavení je inspirováno viktoriánským obdobím a většina nábytku je recyklovaná ze starších kusů nábytku. „Chtěli jsme, aby interiér působil farmářským dojmem a aby všechno nebylo úplně nové,” vysvětlují oba. Největší prostor zaujímá kuchyně s velkým pracovním pultem, který je ze starých trámů. Všude jsou otevřené police a skříňky, aby bylo vše viditelné a dostupné.

Podlaha je chlouba

Vedle kuchyně je obývací pokoj s klasickým gaučem. Stěny a police zdobí artefakty a drobnosti z cest, obrázky a fotky. Naproti pohovce je hlavní vchod a hned vedle něho skříň na kabáty a botník. “Skříň je vyrobená z rámu historického zrcadla, rozebrali jsme ho a kolem postavili skříň. Hlavní dveře byly důležité, ty původní jsme vyhodili a koupili bytelné, odolné proti špatným povětrnostním podmínkám. Naší chloubou je podlaha, sehnali jsme jí u jedné firmy, která zabývá likvidacemi. Pochází z Fort Vancouver z Washingtonu a nikdy nebyla lakovaná, takže jsme nemuseli odstranit barvu a nátěry. Obrousili jsme ji, natřeli, namořili a dalo i tak hodně práce, než vypadala takhle. Nemusíte se bát, že ji poškrábete, protože už má úžasnou patinu,” popisuje Sarah.

Velkorysá koupelna

Nechybí ani koupelna, která je vzhledem k velikosti celého domečku skutečně velkorysá. “Je inspirována skleníkem, světlo dovnitř proudí střešním oknem a všude je hodně květin,” říká Kevin. Koupelnové dveře vznikly recyklací starých dveří, které připevnili na pojezdovou kladku. Kompostovací záchod se zalévá jednoduše vědrem a to, co obyvatelé vyprodukují, se využije na zahradu. Sprchový kout je obložený dlaždičkami inspirovanými Kalifornií.

Lustry a svítidla

Poslední částí domu je prostor ložnice, který se dá využít i jinak díky, a to díky vyklápěcí posteli. Pokud se postel zaklopí vznikne jídelna nebo kancelář, prostě co je právě potřeba. “Postel se vyklopí, ale před tím musíte na zem rozmístit kostky, které slouží jako podpěry. Naproti posteli je skutečně velká almara na oblečení, kterou jsme také trochu upravili, abychom měli více místa na oblečení,” říká Sarah. V domku není půda, a tak je prostor pod zkosenou střechou volný, nepůsobí stísněně a hlavně, je možné tu mít krásné vintage svítidla a lustry. Je jich hodně, Sarah je totiž miluje, jsou z různých míst a různých období, každá část domečku má jiné svítidlo.

Potravinový les

Pojďme se opět vydat ven na zahradu, kde tráví oba mladí lidé hodně času. Velká zahrada a sad jsou uspořádány jako permakulturní potravinový les. Jeden z důvodů umístění domečku až vzadu v rohu zahrady je, že když se vracíme domů, procházíme zahradou a potravním lesem a můžeme si úrodu a všechno zkontrolovat. Pěstujeme všechno, co může v Portlandu růst - jablka, meruňky, hrušky, švestky, keře s malinami, ostružinami, borůvkami, sezónní zelenina. Všech devět rodin, keré tu žijí, sdílí to, co vypěstujeme a zbytky dáváme slepicím, které to pak promění ve vejce. Všechno, čím je domek obklopen, je jedlé,” procházejí se Kevin a Sarah po svém pozemku. Domeček má i velkou terasu, kde se mohou setkávat s přáteli, bavit se a jíst, když je hezké počasí.

Nízké náklady

“Náš původní dům na pozemku jsme pronajali za nižší cenu než je cena tržní, se sousedy se dělíme i o náklady na hypotéku a energie. Tím pádem jsou náklady na bydlení nízké,” vysvětluje Kevin a oba dodávají, že bydlení v malém domku na kolech není pro každého. Oba už měli s životem na malém prostoru zkušenosti, když dva měsíce bydleli v dodávce. “Nám to připadá jako dům normální velikosti. Dokážeme také oba vzájemně sdílet jeden prostor, nepotřebujeme každý svou místnost. A když ano, tak si prostě nasadíme sluchátka.”

Podívejte se na video, jak dům na kolečkách vypadá a jak ho Sarah a Kevin stavěli:

