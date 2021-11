Mastné skvrny v kuchyni nejlépe a nejlevněji vyřešíte práškem do pečiva

Obzvlášť kuchyně trpí na mastné skvrny. Vyčistěte je jednoduše a bez speciálních prostředků tím, co už máte. S mastnými skvrnami si hravě poradí prášek do pečení a stačí ho jen skutečně malé množství.

Proč prášek do počiva?

Proč funguje na mastné skvrny prášek do pečiva? Odpověď je jednoduchá. Obsahuje totiž sodu bikarbonát, která je skutečně velmi účinným multifunkčním prostředkem. Prášek do pečiva rozhodně můžete použít i při úklidu, nicméně počítejte s tím, že účinky prášku mohou být třikrát až čtyřikrát menší než při použití stejného množství jedlé sody. Jakým způsobem využít sody, respektive prášku do pečiva při úklidu a konkrétně v boji proti mastným skvrnám?

Kypřicí prášek patří do pečení, ale výborně se hodí i na úklid. Zdroj: Shutterstock.com / stoica ionela

Mastné a připálené pánve a hrnce vydrhnete snadno

Prášek do pečiva je jednoduché použít a skutečně se hodí na jakékoli mastné skvrny. Máte připečené pánve nebo hrnce? Nalijte do pánve jen tolik vody, aby zakrývala dno, a nechejte na sporáku přijít k varu. Pak už jen stačí přisypat prášek. Ten v horké vodě okamžitě vzkypí. Zamíchejte, přikryjte pokličkou a nechejte chvilku působit. Uvidíte, že vyčištění bude mnohem jednodušší. Pokud se vám podařilo pánev skutečně silně připálit, postup zopakujte, anebo vyzkoušejte přidat k prášku do pečiva malé množství octa. Reakce kyselého octa a alkalické sody pomůže uvolnit i velmi odolné nečistoty.

Mastnota a usazeniny na sporáku či varné desce

Stejným způsobem se zbavíte i připálenin a usazenin na sporáku či sklokeramické desce. Desku zbytečně nedřete, i soda, respektive kypřící prášek, má mírné abrazivní vlastnosti. Potřete nebo pokapejte špinavé místo octem a zasypejte práškem. Nechejte chvilku reagovat a setřením odstraňte z varné desky či sporáku. Tento postup se hodí dobře i na nerezové nebo emailové povrchy.

Čištění plynového sporáku může být problematické. Zdroj: Shutterstock.com / Mikhail Sedov

Mastné skvrny na potazích a čalounění

Pokud máte mastnou skvrnu na čalounění židle, odstraňte co možná nejlépe mastnotu ubrouskem a na skvrnu nasypejte trošku kypřicího prášku. Nechte působit celý den a za čtyřiadvacet hodin odstraňte vysavačem či kartáčem. Poté na stejné místo aplikujte vodu s octem ve stejném poměru. Nechejte chvilku působit a pořádně vytřete hadříkem z textilu do sucha.

Mastné skvrny na stěně

I stěny lze ošetřit práškem do pečiva. Aby na stěně vydržel a mohl na skvrnu působit, je potřeba namíchat pastu z prášku do pečiva s pár kapkami vody. Pastu promíchejte a naneste na skvrnu. Nechte působit do druhého dne a pak jemným třením prsty odstraňte. Tento způsob funguje dobře na čerstvé skvrny, bohužel není stoprocentní, ale za vyzkoušení rozhodně stojí.

