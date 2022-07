Mátu snadno vypěstujete na okenním parapetu jen ve vodě: Pozor ale na chyby

Máta se nám hodí celoročně. Vnitřně i zevně. Pojďte si ji tedy spolu s námi vypěstovat doma jednoduchým způsobem, při kterém se rozhodně nemusíte nijak namáhat?

Máta je bylinka, která najde upotřebení po celý rok. A teď v létě obzvlášť, protože si jejími lístky můžeme osvěžit letní limonády nebo si rovnou připravit něco ostřejšího, například mojito. Máta v sobě skrývá i mnoho pozitivních účinků pro naše tělo. Pomůže při bolesti zubů a dásní, dokáže zkrotit bolesti žaludku i žlučníku, posiluje nervovou soustavu, podporuje chuť k jídlu a mírní vyrážky.

Mezi nejvíce rozšířené druhy patří máta peprná, ale sáhnout můžete i po mátě kadeřavé, jahodové, čokoládové či banánové.

Máta peprná (Mentha piperita) Zdroj: Claudio Divizia / Shutterstock.com

Voda

Aby máta prospívala a rostla tak, jak by měla, je potřeba zvolit co nejvhodnější vodu. Mělo by se jednat o pramenitou vodu bohatou na minerály. Jestliže vám z kohoutku teče voda zapáchající chlorem, tu raději nepoužívejte, neboť chlor může poškodit rostlinné tkáně.

Co si nachystat

Budete potřebovat vhodnou nádobu, ve které mátu budete pěstovat. Vyberte nejlépe takovou, která není průhledná, aby na kořínky rostliny nesvítily přímo sluneční paprsky. Nádoba by měla být širší, aby kořínky nebyly namačkané příliš u sebe. Dále si nachystejte řízky z jiné větší rostliny a samozřejmě vodu.

Lístky máty zpříjemní chuť letních limonád. Zdroj: Arina P Habich / hutterstock.com

Postup pěstování

Připraveným řízkům máty odstraňte lístky v dolní části stonku. Jestliže chcete mít nádobku na pěstování opravdu dokonalou, použijte široký kelímek s víčkem, do kterého si vytvořte dírky pro jednotlivé řízky. Rostlinky zapíchejte do dírek a následně jim zkraťte stonky. Do kelímku nalijte vodu tak, aby při překrytí víkem byly stonky máty namočené ve vodě. Měňte vodu v kelímku každé 4 dny. Máta roste vcelku rychlým tempem, sklízejte dle potřeby.

Na postup se můžete podívat i v následujícím videu:

Další rostliny, které můžete pěstovat ve vodě

Máta není zdaleka jediná rostlinka, která se dá pěstovat ve vodě v pohodlí domova. Můžete svoji sbírku hydroponických bylinek rozšířit:

Šalvěj – potřebuje sluníčko a dobře větrané umístění, neboť je náchylná k tvoření plísní

Rozmarýn – u této bylinky buďte trpěliví, na růst vyžaduje o trochu více času

Bazalka – ve vodě vám bude růst jak houby po dešti

Citronová tráva – tato bylinka vyžaduje velké množství slunečních paprsků

Tymián – u tymiánu si hlídejte hladinu vody, protože snadněji vysychá

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, adbz.cz