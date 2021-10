Proč matraci posypat jednou za měsíc jedlou sodou a pak poctivě vyluxovat?

I skvělá a kvalitní matrace se během času zašpiní. Navíc v posteli nikdy nejsme sami. Mimo našeho partnera, dětí a zvířecích mazlíčků se v ní vyskytují i miliony roztočů, bakterie a plísně. Vydezinfikujte a vyčistěte své matrace pomocí jedlé sody. Tato metoda je účinná a levná.

Matrace by se měly měnit přibližně každých 7 let. Zajistíte si tím kvalitní spánek a svěží ráno bez rozbolavěného těla. To však neznamená, že byste ji neměli čistit. Každou noc se totiž potíte, odlupují se kousky kůže apod. Aby byla matrace čistá a bez zápachů, měla by se čistit alespoň jednou za měsíc.

O postel pečujte

Ve svěžím ložním prádle se zdají ty nejkrásnější sny. Proto ho perte minimálně jednou za 14 dní. Pokud se často potíte, perte nejlépe jednou za tři až čtyři dny. Aby vám ložní prádlo vydrželo pevné a bez děr, nastavte teplotu na 40 °C. Dezinfekci zaručí sušička nebo vyžehlení. Nezapomeňte na polštáře a peřiny. Ty dejte do pračky nejméně 2x do roka. Máte-li balkón nebo terasu, pravidelně je větrejte na čerstvém vzduchu. Zabráníte tím množení roztočů.

V posteli byste neměli jíst ani pít. Zdroj: travelarium.ph/Shutterstock.com

Velký úklid matrace

Matrace je velká a těžká. Je pochopitelné, že se s ní špatně manipuluje. I přesto byste ji měli jednou za čas vytáhnout ven na zahradu nebo k oknu a vystavit ji přímým slunečním paprskům. Roztoči, kteří milují vlhko a tmu, vám rozhodně nepoděkují. Mezitím vyperte snímatelný potah na nejvyšší možnou teplotu.

Prevence před znečištěním matrace

Znečištění a nadměrnému výskytu prachu či neviditelných zvířátek můžete preventivně předcházet. Matraci pravidelně otáčejte každé tři měsíce. Pokoj byste měli každé ráno a večer vyvětrat a propocené peřiny či polštáře vysušit nejlépe na sluníčku. V posteli byste také neměli jíst nebo pít.

Matrace a jedlá soda

Jedlá soda je skvělým pomocníkem nejen na zahradě, ale také v domácnosti. Dokáže vybělit prádlo a funguje jako pohlcovač pachu. Na čištění matrace budete potřebovat jeden šálek jedlé sody, trochu vody, vysavač, cedník a oblíbený éterický olej.

Matraci můžete vysávat při každé výměně ložního prádla. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Jak vyčistit matrace?

Držte se jednoduchého postupu:

1. Postel vysajte

Prach, žmolky od prostěradla, chlupy nebo vlasy odstraníte vysavačem. Použijte nástavec na čalounění. Vysajte nejen povrch matrace, ale také boky, štěrbiny a švy.

2. Odstraňte skvrny

Na největší skvrny si připravte účinnou zbraň - pastu z jedlé sody a vody. Kašičku aplikujte přímo na skvrnu a nechte 30 minut působit. Pak ji otřete vlhkým hadříkem.

3. Posyp z jedlé sody

Do šálku jedlé sody nakapejte několik kapek vašeho oblíbeného éterického oleje. Uklidňující a antibakteriální účinky mají například oleje z levandule, heřmánku, santalového dřeva nebo ylang-ylang. Voňavou sodu rozprašte pomocí cedníku po celé ploše. Nechte působit 4 hodiny. Poté prášek pečlivě vysajte.

