Jak rozehřát cukernatý med: Většina lidí to dělá špatně a úplně ho zničí

Zbyl vám ještě med z loňska, ale je cukernatý, tak ho chcete vyhodit? To byste udělali chybu! Tento med je totiž naprosto v pořádku, stačí ho jen správně rozehřát. My vám poradíme jak na to, aby med neztratil nic ze svých blahodárných vlastností.

Pokud jste si mysleli, že zkrystalizovaný med je méně kvalitní, či dokonce na odpis, spletli jste se. Tento med je naprosto v pořádku. Krystalizace je totiž běžný proces, kterému med dříve nebo později podlehne. Nejrychleji cukernatí květové medy, ten klasický to čeká přibližně po půl roce. Výjimku tvoří med akátový. Ten může vydržet tekutý klidně až dva roky.

Důležitá je také teplota, ve které med uchováváte. Nejčastěji cukernatí při teplotě 14 °C. Ale i poté, co k tomuto procesu dojde, nezoufejte, poradíme vám, jak ho znovu dostat do tekutého stavu.

Zabalte med do utěrky a dejte na topení

Ideálním řešením je zabalit med do utěrky a položit ho na topení. Další osvědčenou možností je vodní lázeň. Nikdy však nepoužívejte mikrovlnku. Její ohřev sice ztekucení medu urychlí, ale poškodí ho na molekulární úrovni a ten tak zůstane znehodnocený.

Rozehřívání by totiž mělo být především pozvolné a pomalé. Určitě by se nemělo blížit bodu varu. Teplota vodní lázně by měla být maximálně 50 °C. Pokud by to šlo hodně rychle, dojde k nenávratnému poškození enzymů a dalších cenných látek v medu.

Pokud se chcete cukernatosti zbavit, vyzkoušejte takzvané pastované medy. Tam dochází k technologickému postupu mechanického promíchávání, čímž med získá kašovitou konzistenci. No a v této formě pasty pak zůstává dlouhodobě.

Pastovaný med je velmi oblíbený

Pastovaný med je navíc v kuchyni velmi oblíbený. Dobře se s ním totiž pracuje. Z chleba nestéká, a navíc je snadno roztíratelný. Vyrábí se především ze světlých květových medů, ty totiž jinak krystalizují poměrně rychle.

Ale ani cukernatý med není špatný, jedná se jen o mýtus. Vždy med kupujte od prověřeného včelaře, tam máte totiž jedinou opravdovou jistotu jeho kvality.

Zdroj: www.pleva.cz, www.ivcelarstvi.cz, www.vcelarstvi.cz