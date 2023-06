Co se stane, když nebudete doma měsíc vysávat? Nic pěkného to není

Podlaha je semeništěm vlasů, špíny, drobků, zvířecích chloupků a bakterií. Co by se přihodilo, kdybyste jí nechali 30 dní ladem a přestali luxovat?

Naši předkové si s úklidem hlavu moc nelámali. A není divu, na konci 19. století, kdy žili, nebyly žádné parkety, plovoučka ani lino. A v obyčejných domácnostech bývala často jen hliněná podlaha. Na ní bylo skvělé to, že výborně kryla špínu. Domácí se doma nepřezouvali a běžně se chodilo v botách. Nebylo výjimkou, když se do chalupy zatoulal pes nebo nějaké to drobné domácí zvíře.

Tehdejší selky se s úklidem moc nepřetrhly. Když v neděli přišla návštěva, rozházely po zemi slámu nebo chvojí, které pak zametly. Situace s hygienou se zlepšila, když přišly ke slovu prkenné podlahy. Na rozdíl od hlíny bylo na nich lecccos vidět. A tak se paní domu chopila kartáče a drhla zem, dokud nebyla hezky žlutá...

Šúrování s rejžákem

Což o to, umytá podlaha vypadala hezky. Ale jakmile přišel první člověk v botách, okamžitě se změnila v zašedlou plochu. Mýt podlahu každý den rejžákem? To se nikomu nechtělo a tak pro udřené strážkyně domácího pořádku přišlo jednoho dne vysvobození v podobě koberců. Vyklepat zaneřáděný koberec bylo přeci jen jednodušší, než proklečet půl dne na podlaze s rejžákem. A když se pak v roce 1901 objevil na scéně vysavač, byl to zázrak. Původní stroj Huberta Cecila Bootha byl hlučný a určený jen vyvoleným. Později se zpřístupnil i běžným smrtelníkům a stal se z něj vyhledávaný elektrický pomocník. A tím je dodnes.

Luxování jen o víkendu

V Čechách je vysavač běžnou součástí každé domácnosti. Ale luxování nepatří mezi oblíbené domácí práce. Není proto divu, že lidé se do vysávání pouští spíše sporadicky, během víkendového úklidu. „U nás je vysávání víceméně na mně. Muž raději jde nakoupit nebo se psem,“ říká čtenářka Dana z Prahy, která domácí práce bere jako jednu velkou hodinu tělocviku. Nedávno se dozvěděla, že třeba při vysávání člověk posílí lýtkové svaly, tricepsy a ještě k tomu spálí 180 kilokalorií. „Ale dělejte to často… To, co spálíte luxováním, pak stejně naberete, když si dáte celí splavení malé pivo,“ uzavírá debatu o hubnutí Dana.

Jeden měsíc bez vysavače?

Jenže co by se dělo, kdyby se nevysávalo vůbec? Odpověď na tuhle otázku vám zodpoví vědci, kteří tuhle problematiku zkoumali. Jeden jediný měsíc bez vysavače promění vaši domácnost v jedno velké „prašné doupě“ a vás v člověka se spoustou problémů. Nevěříte? Tušíte, co všechno by vám hrozilo?

Součástí prachu jsou i vlasy. Zdroj: Profimedia

Alergie a dýchací obtíže

Kdybyste nechali vysavač měsíc odpočívat, ve vašem bytě by se hromadil prach. Ten by ale nezůstal na svém místě, ale stal by se součástí vzduchu, který dýcháte. „Prach to není jen špína, ale směs různých látek, včetně částí kůže, vlasů, vláken, bakterií, vírů a dokonce i mikroskopických roztočů,“ říká Chris Coleman, který je expertem na výrobu čističek vzduchu: „Ty částice mohou představovat zdravotní rizika zejména pro ty, kteří trpí alergiemi, astmatem nebo jinými dýchacími obtížemi.“ Patříte mezi ně?

Kýchání a slzení

Pobyt v prašném prostředí je pro alergiky peklem. Je ale dobré vědět, že prach není jediný alergen, o kterém je řeč. Otevřeným oknem a dveřmi do místnosti přichází další přídavek alergenů zvenčí. Jde zejména o pyly či plíseň. Když je necháte být, usídlí se třeba na vláknech koberce a budou vám ztrpčovat život třeba kýcháním, rýmou, ucpaným nosem, svěděním v ústech (či krku) nebo bolestí v obličeji.

Brouci? Kam se podíváš

Nevysávaný koberec je příležitostí pro spoustu škůdců a parazitů. Jedním z nich je rušník žlutonohý. Tenhle 3 milimetrový kulatý brouk sice žije dva měsíce, ale za svůj bohatý život naklade až 100 bílých vajíček, ze kterých se po třech týdnech vylíhnou larvy. Tohle žravé komando pak sní, na co přijde. Nejlépe si pochutná na předmětech z rohoviny, paroží, srsti či vlasů. Velmi často napadá předměty vyrobené ze syntetických materiálů, které mají v sobě přírodní složku. Nejohroženějším vybavením vašeho bytu je koberec, čalouněný nábytek či cokoliv z bavlny. Tak pozor na to!

Rušník žlutonohý si z vašeho koberce udělá jeden velký bufet. Zdroj: Profimedia

Jak často vysávat

To se nedá jednoduše říci, ale jednou týdně je naprosté minimum. Hodně záleží, kolik lidí v bytě bydlí a jestli je součástí rodinné tlupy i čtyřnohý mazlíček. To pak chlupy padají rychlostí blesku a vysávání je zkrátka nutností.

