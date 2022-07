Jak vyčistit mikrovlnku: Znáte trik s pečením vlhčených ubrousků?

Mikrovlnná trouba má v mnoha domácnostech každodenní využití, proto byste se měli postarat o její správný chod. Usazená mastnota a zbytky pokrmů se musí pravidelně odstraňovat. Nejlépe vám k tomu poslouží vlhčené ubrousky, prozradíme, jak na to.

Nevěříte? Zkuste a uvidíte! Neuvěřitelně jednoduché a efektivní čištění mikrovlnky, které vám zabere jen minimum času. Tak, jako se staráte o další spotřebiče v domácnosti, i mikrovlnka potřebuje pravidelnou údržbu. Než utrácet v ochodě za zbytečné rozprašovače, sáhněte raději po vlhčených ubrouskách. Udělají vám stejnou službu, ale za méně peněz, což se v dnešní době přeci jen hodí.

O mikrovlnku byste se měli pravidelně starat. Zdroj: Profimedia

Jak na očistu pomocí ubrousků

Nejprve nakoukněte do trouby a zhodnoťte, jak moc je špinavá. Je samozřejmě možné, že jste v pracovním presu na mikrovlnku chvíli zapomněli… V tom případě si nachystejte 10 kousků vlhčených ubrousků. Jestliže vnitřek mikrovlnky vypadá vcelku obstojně, nachystejte si ubrousků jen pět. Pakliže vnitřek mikrovlnky okupuje silné znečištění, budete se muset nejprve pustit do hloubkového čištění, na to ubrousky bohužel nestačí. Ale jsou skvělou prevencí právě proti totálnímu zaneřádění tohoto spotřebiče.

Ubrousky rozprostřete na otočný disk, na který pokládáte talíř s jídlem. Jakmile budete mít vlhčené ubrousky naaranžované, pusťte mikrovlnku na dvě minuty na běžný ohřev pokrmů. Po požadované době mikrovlnku otevřete, vezměte si jeden vlhčený ubrousek (pozor, nejspíš bude ještě dost horký) a začněte stírat stěny mikrovlnky.

Jak to funguje? Hned vám to bude jasné! Vlhčené ubrousky v sobě ukrývají spoustu látek, které by nás měly nějakým způsobem očistit. Samozřejmě dětské ubrousky budou složením jiné než ty dezinfekční na ruce. Jakmile je vložíme do mikrovlnky a zahřejeme, začnou se obsažené látky uvolňovat na stěny mikrovlnky a díky vlhkosti se budou pomalu rozpouštět usazené zaschlé nečistoty. Pak mikrovlnku ještě vytřete čistou vodou, popřípadě octovou vodou.

K očistě mikrovlnné trouby vám stačí několik vlhčených ubrousků. Zdroj: Kabardins photo/Shutterstock.com

Ubrousky nejsou jediným způsobem

Vlhčené ubrousky rozhodně nejsou jediným způsobem, jak mikrovlnku levně a účelně očistit. Další vychytávkou je citron! K této fintě je zapotřebí pouze sklenička vody a širší plátek citronu. Do skleničky s vodou dejte plátek citronu, vložte na otočný talíř do mikrovlnky a nastavte přístroj na 3 – 4 minuty. Voda s citronem by se měla chvilku provařit. Vezměte si chňapku nebo utěrku, sklenku z trouby vyndejte a celý vnitřek mikrovlnky otřete jednorázovou utěrkou. Tato metoda se taktéž hodí spíše k pravidelnému čištění, na zažranou špínu a mastnotu je krátká. Na postup se můžete podívat zde:

Octová síla

Lze využít i obyčejný ocet, který 100% máte doma ve spíži. Stačí smíchat půl hrnečku octa s půl hrnečkem vody. Roztok vložte do mikrovlnky a zapněte na vysoký výkon, aby octová voda začala vřít a nechte jí bublat několik minut. Pak už stačí jen opatrně hrnek vyndat a setřít stěny jednorázovými utěrkami.

