Než odjedete na hory, dejte minci do mrazáku. Důvod vás překvapí

Jak vám pomůže mince, kterou vložíte před odjezdem na zimní dovolenou do mrazáku? Tento trik je v posledních letech velmi oblíbený a my vám prozradíme proč.

Ve chvíli, kdy se chystáte odjet na delší dobu z vašeho bytu, je vždy dobré pro bezpečnost domácnosti provést pár důležitých úkonů. Převážně se jedná o bezpečnostní opatření, která zabezpečí váš majetek. A poslední dobou se stalo i velmi populární dávat minci do mrazáku. Díky tomu se vyvarujete možných zdravotních nepříjemností, které by vás v případě výpadku proudu mohly snadno zaskočit.

Když přestane mrazit mrazák

Mrazák patří mezi spotřebiče, které jsou v provozu nonstop. Ve chvíli, kdy dojde k výpadku proudu a jste doma, máte možnost se o rozmrazené potraviny postarat. Jiná situace nastane ve chvíli, kdy jste na delší dobu mimo své bydliště.

Mince vám odhalí, jak dlouho výpadek elektřiny trval. Zdroj: Shutterstock

Uložené potraviny se rozmrazí a dojde k jejich kontaminaci. Mezitím začne lednice opět mrazit a vy ani nepoznáte, jak dlouho výpadek trval. V tomto případě byste si konzumací takových potravin mohli značně poškodit zdraví.

Vyzkoušejte trik s mincí

Jedná se o praktickou vychytávku, která vás ochrání před konzumací zkažených potravin a před nepříjemnými zdravotními potížemi. Tento jednoduchý trik vás totiž upozorní na to, že došlo k výpadku proudu a jak dlouho trval. Jak přesně postupovat?

Nejprve dejte do nádoby vodu a poté ji vložte do mrazáku zmrznout. Jakmile se změní voda v led, položte na jeho povrch minci, uzavřete mrazák a můžete se vydat na dovolenou. Po návratu snadno zjistíte, jestli nedošlo na delší dobu k výpadku elektrického proudu.

Pokud je mince stále na povrchu ledu, nemusíte mít žádné obavy. Když však najdete minci na dně nádoby, poznáte, že byl mrazák v době vaší nepřítomnosti vypnutý. V tomto případě se konzumaci potravin zcela jistě vyhněte, obzvlášť pokud se jedná o maso.

Jaká rizika vám hrozí?

V případě, že byste nezjistili, že k výpadku mrazáku došlo, vystavili byste se nepříjemným zdravotním problémům. Pokud by byl jen krátkodobý, potraviny v mrazáku by měly být v pořádku. Horší situace je to v momentě, kdy elektřina nešla delší čas.

Zkažené potraviny jsou totiž živnou půdou mnoha nepřátelských bakterií. Zdroj: shutterstock.com

Zkažené potraviny jsou totiž živnou půdou mnoha nepřátelských bakterií. Pokud by se dostaly do vašeho organismu, hrozila by vám například salmonela, kampylobakterióza nebo například E. coli. Jakmile se maso rozmrazí, bakterie se velmi rychle množí a rozrůstají.

Které spotřebiče před odjezdem vypnout

Pokud si chcete užít volné dny bez starostí, měli byste v domácnosti některé spotřebiče vypnout. Týká se to například televize, hi-fi věže, DVD přehrávače či počítače. Stejně tak odpojte od elektrického zdroje i sporák, troubu či klimatizaci.

Co nikdy nevypínat

V žádném případě nevypínejte nejen lednici a mrazák, ale ani alarmy, venkovní osvětlení na fotobuňku, vzduchovou filtraci v akváriu či topení v teráriu. Během zimní dovolené nevypínejte ani topení, ideálně ho nechte hřát na teplotu okolo 16 °C.

Zdroje: www.nasdum.eu, www.aazdravi.cz, www.bydlenisnu.cz