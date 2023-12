Obáváte se výpadku elektřiny? Máte pocit, že váš mrazák nebo lednice už nejsou v dobré kondici? Neriskujte otravu zkaženým jídlem a raději se ujistěte, že je všechno v pořádku.

Život bez mrazáku si už neumíme představit

Mrazák se stal nezbytností v našich domovech, ať už je součástí lednice nebo jej máte samostatný. Mražení sice není vhodné pro veškeré potraviny, ale pro většinu jistě ano a takovéto uskladňování je jednoduše rychlé a praktické. Ale jen do okamžiku, kdy chlazení bezchybně funguje.

Proč dávat minci do mrazáku? Prozradí vám to také tento příspěvek z YouTube kanálu Smart Fox.

Zdroj: Youtube

Ujistěte se, že mrazák bezchybně funguje!

V městské zástavbě dochází k výpadkům elektřiny jen zcela výjimečně, ale v odlehlejších místech na venkově to může být docela jiné. Na chatách a chalupách se občas přihodí všelicos a navíc spotřebiče, které zde máme, bývají spíše starší a takové, které jste doma už nahradili modernější variantou.

Pokud chcete zjistit, zda mrazák skutečně plnil svou funkci a jídlo se ve vaší nepřítomnosti nezačalo rozpouštět, vložte do něj malou nádobku plnou vody, kterou jste dříve zmrazili a na její povrch položte minci.

Jestliže by došlo k tak velkému výpadku elektřiny či poruše, která by zapříčinila rozpuštění mražených potravin, mince by začala klesat ke dnu, sklouzla by na okraj nádobky a později by tam opět zamrzla.

close info Shutterstock zoom_in Mrazák je skvělým pomocníkem, ale víte jistě, že funguje správně?

Proč jsou výpadky mrazáku problém?

To by znamenalo, že i ostatní potraviny v mrazáku začaly rozmrzat, což je nepříjemné u všech takto uskladněných věcí, ale u masa je to dokonce nebezpečné. Především kuřecí, ale i jiné druhy mohou obsahovat bakterie salmonelly, zlatého stafylokoka, Campylobacter nebo bakterii Clostridium perfringens známou pod zkráceným E. coli. Veškeré tyto bakterie sice můžete eliminovat dostatečně dlouhým tepelným zpracováním veškerých potravin z nefunkčního mrazáku, ale rozhodně se doporučuje takto rozmrazené pochutiny raději vyhodit. Nejde totiž jen o možné rozšíření, ale i o onemocnění.

Několikráte zmražené a rozmražené potraviny ztrácejí rapidně na své kvalitě. Pokud obsahují hodně vody, doslova blátovatí, textura mas je poškozená a platí to i pro další potraviny. Jistě se vám už někdy stalo, že jste si v obchodě koupili rozmraženou a znovu zmrzlou zmrzlinu a stejně nedobré budou i ostatní potraviny.

Zdroje: bydlenisnu.cz, prosvet.cz