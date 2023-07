5 míst v bytě, kde skoro nikdy neuklízíme: Tady se to bakteriemi jen hemží

I ty sebelepší hospodyně na některá místa zapomínají. Které kouty v domácnosti nikdy neuklízíme? Pár z nich se jistě najde i u vás.

Zdroje: www.thespruce.com, www.keepinglifesane.com

Pořádek musí být!

Máte pěkně uklizený byteček? Přesně víte, kam sáhnout a jak často, aby vás nepřekvapily chuchvalce prachu a zapadané drobky? Čistotní nebo ne, většina z nás na některá místa zapomíná a tak se v domácnostech najde i typických pět míst, které neuklízíme.

Různých drobností, které můžete čistit po každém použití nebo byste na ně měli myslet při pravidelném úklidu, je celá řada. Podívejte, na které přišla Michaela De Martino.

Mezi nábytkem

Místa za, mezi a na nábytku jsou často lapačem nečistot. Vestavěné skříně nebo spotřebiče v kuchyňské lince taková místa minimalizují, nicméně v každé domácnosti nějaká taková zákoutí existují.

Za spotřebiči

Dejte si pozor také na místa za spotřebiči. Problematické jsou lednice, ale také sporáky. Máte-li větráky či klimatizaci, pak i tam najdete rok co rok nánosy prachu, které je nutné odstranit před jejich používáním.

I v krásně uklizeném bytě se najdou místa nemytá a plná prachu. Zdroj: Shutterstock

Plastová a dřevěná prkénka

Plastová, ale především dřevěná prkénka mohou v kuchyni reprezentovat skutečné hygienické riziko. Plast můžete směle strčit do myčky, ale dřevo ne. Proto si najděte čas a vyčistěte dobře dřevěná prkénka třeba solí nebo jiným dezinfekčním prostředkem. Prkénko, ale i další dřevěné pomůcky v domácnosti po vyčištění napusťte olejem. Budou lépe vypadat i čelit vlhkosti a tím i mikroorganismům.

Vypínače, kliky, ovladače

Pamatujte na vypínače, kliky, telefony a ovladače. Tyto vesměs plasty a kovy máme v ruce často, ale málokdy je čistíme. Nemusíte vše dezinfikovat, ale jednou za čas všechno pořádně otřete jemně navlhčenou švédskou utěrkou, kterou snadno setřete nečistoty i mastné otisky prstů. Nebo si pořiďte ubrousky k čistění displejů a plastů a otřete všechno včetně monitorů počítačů a klávesnic. Místa, kde mají počítače nebo televize větrací průduchy, můžete vysát hubicí vysavače. Odstraníte tím alespoň část nánosu prachu uvnitř.

Speciální prostředky často nejsou potřeba. Vlhká čistá utěrka z mikrovlákna umí zázraky. Zdroj: Profimedia

Odpad ve vaně

Pravidelně bychom měli čistit i odpady ve vaně, sprchovém koutu, umyvadle a dřezu. Víme to, ale děláme to? Prolijte odpad horkou vodou s kapkou mycího prostředku. Nic víc není potřeba. Chraňte odpad sítky a nelijete do nich mastnotu, pak vydrží čisté a průchozi mnohem déle.

Čisté náčiní je základ

Nezapomeňte také na mytí a praní mopů, hadříků, štětek a kartáčů. Jen těžko bude váš domov opravdu čistý, když budete uklízet špinavými pomůckami. Pokud se vám stává, že zapomínáte na praní textilu určeného k mytí a čištění, pořiďte si několik náhradních kousků, které můžete vyměnit podle potřeby.