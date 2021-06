Jak na množení kaktusů: Skvělý návod pro začátečníky na řízky i roubování

Kaktusy patří pro svou rozmanitost a zároveň nenáročnost k oblíbeným pokojovým rostlinám. A třebaže se dají množit generativně neboli klasicky semeny, vegetativní množení není náročné a můžeme se díky němu dostat i k některým zajímavým a běžně nedostupným druhům a odrůdám. Důležité je pouze vědět, jak na to.

Kaktusy patří mezi pěstiteli k nejoblíbenějším rostlinám, jejich pěstování má často až charakter sběratelství. Ostatně o vášnivých sběratelích kaktusů psal v povídce Ukradený kaktus už Karel Čapek, sám milovník těchto pichlavých sukulentů. A třebaže se kaktusová semena dají koupit a jejich výsev není obtížnější než u jiných rostlin, tak pokud nechcete pěstovat kaktusy ve velkém, je často vhodnější vegetativní množení, které vám umožní dostat se i k jednotlivým zajímavým exemplářům.

Vegetativní množení kaktusů má různé podoby v závislosti na druhu

Kaktusy, které se rozrůstají postranními výhonky do polštářů nebo koberců, lze množit dělením. Mezi takové druhy patří například Mammillaria, Ferocactus a Tephrocactus. Dělení provedete tak, že rostlinu vyjmete z květináče, postranní výhony oddělíte ostrým nožem, řezy necháte 24 hodin zaschnout a poté jednotlivé výhony zasadíte. Řezy zasypejte mletým dřevěným uhlím jako dezinfekčním prostředkem proti hnilobě a nové rostliny zalévejte zpočátku jen mírně a opatrně.

U kaktusů, které tvoří odnože, jako například Notocactus, Echinopsis eyriesii či některé mamilárie, stačí tyto odnože pouze odebrat, 1–2 dny nechat zaschnout rány a zasadit.

Kaktusy lze také řízkovat

Kaktusy lze také řízkovat. Postranní výhony nebo u sloupovitě rostoucích kaktusů koncové části nejlépe zjara nebo v létě odřízněte, rány zasypte práškem z dřevěného uhlí. Takto vzniklé řízky nechte několik dní zavadnout neboli zaschnout na vzduchu a poté je vysaďte do mírně vlhkého, písčitého substrátu. Řízky „listových“ kaktusů, jako je např. Epiphyllum, seřízněte kónicky, koncové řízky sloupovitých kaktusů po stranách zkoste, tím podpoříte tvorbu kořenů. Sázet je stačí jen mělce, při teplotě kolem 22 °C se budou kořeny tvořit rychleji.

Oblíbené pokojové sukulenty namnožíte velmi snadno

Lehce množit lze i oblíbené vánoční nebo velikonoční kaktusy, u nichž se nové rostliny vyvíjejí z jednotlivých článků. Vánoční i velikonoční kaktus lze množit prakticky kdykoliv během roku, ovšem nejvhodnější chvíle u vánočního kaktusu je srpen, velikonočního po odkvětu. Můžete na to jít dvěma způsoby: z mateřské rostliny uřízněte nebo odlomte několik výhonů asi s třemi články (články vždy musí být celé, nikoliv uříznuté uprostřed), nejlépe takové, u kterých jsou již patrné drobné kořínky. Tyto výhony nechte zhruba dva dny zavadnout a poté je zasaďte kolmo do květináče naplněného propustným substrátem, nejlépe rašelinou smíchanou s pískem. Květináč umístěte na světlé a teplé místo a zalévejte jen mírně, stačí zalít, až když substrát vyschne. Druhou možností je nechat odřízlý nebo odlomený výhon zakořenit ve sklenici s odstátou vodou, kterou překryjete potravinářskou fólií, tu upevněte gumičkou. Do fólie udělejte otvor, otvorem prostrčte výhon tak, aby jeho spodní konec byl ponořený ve vodě, vrchní část se bude opírat o fólii. Za několik dní se objeví jemné kořínky, což je vhodná chvíle na to, výhon zasadit.

Jednoduché na množení jsou také atraktivní opuncie, zde stačí ulomit či uříznout jedno „ucho“, opět nechat ránu několik dní zaschnout na vzduchu, poté řízek vysaďte.

Lehce množit lze i oblíbené vánoční kaktusy

Zkušenější pěstitelé mohou zkusit roubování

Kaktusy lze i roubovat, což je už trošku těžší disciplína, vhodná spíše pro zkušenější pěstitele. Roubování se provádí nejčastěji za účelem zachování nějakého vzácného druhu či takového, u něhož chceme urychlit kvetení nebo růst. Nejvhodnější dobou pro tuto činnost je léto. Podmínkou pro roubování je mít kromě roubu také vhodnou, zdravou podnož, pokud možno s trochu větším průměrem než roub. Vhodnými druhy pro podnož jsou například rody Cereus, Trichocereus nebo Eriocereus. Pokud takovou podnož i roub máte, můžete přistoupit k samotnému zákroku.

Čistým, ostrým nožem v požadované výšce hladce odřízněte vrchol podnože, totéž proveďte u roubu, hrany řezu u roubu i podnože mírně zkoste. Zde řezné plochy naopak nesmí zaschnout, takže okamžitě spojte roub s podnoží, a to tak, aby cévní svazky obou částí dopadaly co nejpřesněji na sebe. Obě plochy musí být čisté, nesmí se mezi ně dostat například zrnka substrátu či písku, neboť by bránila srůstání. Aby na sobě obě části dobře držely a srůstaly, můžete je upevnit třeba gumičkami vedenými přes celý květináč včetně roubu. Pokud je naroubovaný kaktus ve vhodném prostředí, tedy ve vlhkém substrátu, teplotě mezi 20–25 °C a na světlém stanovišti bez průvanu, začnou obě části srůstat již po dvou dnech.