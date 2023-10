Nabíjení mobilního telefonu je v dnešní době skoro každodenní záležitost. Některé zlozvyky však mohou být pro baterii ve vašem mobilu osudné. Víte, jak správně nabíjet mobil, aniž byste přitom ničili jeho baterii?

Asi každý by chtěl, aby mu nabitá baterie vydržela co nejdéle, ale málokdo jde tomu naproti. Dlouhá životnost baterky nezávisí pouze na správném nabíjením, ale také na tom, jak s mobilním zařízením zacházíte. Poškodit ji totiž můžou i obyčejné pády. Co se týče správného nabíjení, tak to může zajistit životnost baterie až o dvojnásobek vyšší! Nedělejte zbytečné chyby, které baterii ničí.

Z videa na YouTube, na kanálu NejFake se můžete dozvědět 10 užitečných tipů, které zlepší nabíjení a ochrání baterii v mobilu:

Zdroj: Youtube

Zapnutý úsporný režim

Rychle se vám vybíjí mobil? Vyzkoušejte úsporný režim a vypněte některé aplikace! Úsporný režim pomáhá udržet telefon delší dobu nabitý, jelikož automaticky snižuje jas a omezuje jeho určité funkce. Velkými spotřebiteli energie jsou také především Bluetooth, GPS, Wi-Fi nebo mobilní data. Pokud je tedy zrovna nevyužíváte, vypněte je a sami uvidíte, že se hned mobil přestane tolik vybíjet.

close info Profimedia zoom_in Při nepoužívání mobilu můžete snížit jeho vybíjení vypnutím aplikací na pozadí a dalšími jeho funkcemi.

Vybití do nuly

Necháváte svůj mobil kompletně vybít, abyste ho pak mohli krásně nabít do 100 %? Bohužel vás zklameme, ale oba tyto kroky nejsou vůbec správné. Naprosté vybití baterie ji akorát ničí a někdy také i to úplné nabití. Ideální je, když dáte mobil do nabíječky při 20 % a jakmile dosáhne 70-80 %, můžete ho odpojit a vesele používat.

Nabíjecí cykly

Životnost baterie se udává v úplných nabíjecích cyklech, což znamená kompletní nabití od 0 do 100 %. Pokud ale nabijete mobilní telefon pětkrát po 20 %, pak to na baterii nemá vůbec žádný negativní vliv, jelikož pouze dokončíte celý jeden cyklus. Nemusíte proto u telefonu vyčkávat, než se plně nabije, protože se nic strašného nestane, když ho odpojíte dřív. Právě naopak! Častější a kratší nabíjení prodlouží životnost baterky.

close info Profimedia zoom_in Po nabití nenechávejte nabíječky v prodlužovačce ani v zásuvce, hrozí samovznícení i jejich poškození.

Riziko přehřátí

Při nabíjení mobilu je rovněž důležité sledovat jak okolní teplotu, tak i teplotu samotné baterky. Vhodné je nabíjet při pokojové teplotě od 20 do 25 °C. Mobil byste neměli nechávat ležet na sluníčku, ani v peřinách, kde může docházet k přehřátí. To samé platí i pro užívání mobilu během nabíjení. Pokud se začne baterie příliš zahřívat, raději ho nechte chvíli odpočinout.

Kvalitní nabíječka

Na životnost baterie má vliv také nabíječka a adaptér. Nejlepší je používat takovou nabíječku, která byla originálně zabalená spolu s telefonem. Pokud se vám rozbila nebo je nějakým způsobem poškozená, vybírejte novou nabíječku zásadně podle stejných parametrů té staré. Setkat se můžete i s různými velikostmi napětí, které se projevuje na rychlosti nabíjení a životnosti baterky. Čím vyšší napětí, tím rychlejší nabíjení, ale kratší životnost baterie.

