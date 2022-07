Chytré triky, jak ochránit mobil na dovolené: Takto ho nerozbijete a neztratíte

Čeká vás vysněná a vytoužená dovolená? Jen málokdo vyrazí bez toho, aby měl u sebe mobil. Máme pro vás pár tipů, jak se o něj postarat, aby léto přežil bez úhony.

Chcete mít mobil vždy po ruce a pečlivě si dokumentovat celou dovolenou? Žádný problém! Jen byste měli svému přístroji věnovat zvýšenou pozornost, v budoucnu nebudete muset platit drahé opravy. Předejděte proto všem možným nástrahám. Ačkoliv možná milujete mořský písek, vašemu mobilu moc neprospívá, stejně tak jako vlhké či extrémně horké klima. Jak se na možná nebezpečí připravit a jak se o mobil v době prázdnin postarat?

Základem je bezpečný kryt

V současné době je kryt již většinou běžnou záležitostí, ovšem některé toho moc nevydrží. Nejlepší ochranou jsou ty silikonové, protože dokonale tlumí veškeré nárazy. Proto před dovolenou neváhejte investovat do krytu, který je super odolný a v žádném případě nevystaví váš mobil žádné nástraze. Kvalitní kryty mají podstatně větší nárazuvzdornost a odolávají i pádům z velké výšky a jakémukoliv zbytečnému poškrábání.

Velkou nástrahou na pláži je mořský písek, jehož miniaturní zrnka jsou pro váš mobil dost riziková. Zdroj: shutterstock.com

Investujte do tvrzeného skla

V žádném případě byste neměli podcenit ani sklo vašeho mobilu, které je v podstatě dost křehké. Proto si na něj pořiďte nalepovací ochranné tvrzené sklo, u kterého nehrozí odlupování, ani nepříjemné bublinky, což snižuje dobrou viditelnost displeje. Tak bude skleněná plocha vašeho mobilu dokonale ochráněná. Při výběru myslete i na správný rozměr, aby ochranné sklo přesně sedělo a ochránilo tak celou plochu.

Nevystavujte mobil zbytečně nadměrnému horku

Jedna z věcí, které se během léta stěží vyhnete. Mějte však vždy na paměti, že přílišné horko škodí hlavně baterii vašeho přístroje. Optimální teplota pro fungování mobilů je něco okolo 20 °C, a proto vždy dodržujte důležitou zásadu. Nikdy ho nenechávejte na přímém slunci a vždy ho ukládejte do stínu, kde je lépe chráněn před slunečními paprsky a vysokými teplotami.

Pozor na pády do písku

Další nástrahou je mořský písek na pláži, jehož miniaturní zrnka jsou pro váš mobil dost riziková. Velice snadno by se mohla dostat do vstupu pro nabíjení a omezit tak správný kontakt nabíječky s akumulátorem. Během dobíjení mobilu byste pak mohli mít značné potíže. Nejjednodušším a praktickým řešením je, že přístroj schováte do pouzdra, anebo můžete použít záslepky proti prachu, kterými se zakrývají vstupní porty.

Chcete si vzít mobil na vodu? Pořiďte si vodotěsný obal

V případě, že nevlastníte vodotěsný mobil, pro absolutní ochranu je nutné, opatřit si vodotěsný kryt. Vyrábějí se ve formě celistvých obalů, které mají více přihrádek i na další praktické věci. Jestliže chcete váš mobil stoprocentně ochránit, zabalte jej před vložením do sáčku ještě například do malého šátku nebo třeba i ponožky.

Chystáte se do hor? Ve vysoké nadmořské výšce chce mobil teplo

Jestliže si budete dovolenou užívat na vrcholku hor, bude potřeba ochránit baterii telefonu. Přestože na výlet vyrazíte s plně nabitou kapacitou, po výstupu ve vysoké nadmořské výšce zjistíte, že značně poklesla. Souvisí to se snížením procent kyslíku ve vzduchu a chladnějším počasím, díky čemuž dochází i k rychlejšímu vybití baterie. Ochraňte svůj mobil tak, že ho například obalíte do trička nebo ho budete mít uložen ve vnitřní kapse bundy, kde se je stálá teplota.

Mějte mobil v bezpečí, ale k dispozi. Stačí si pořídit závěsný kryt opatřený šňůrkou, který si jednoduše zavěsíte kolem krku, anebo přes rameno. Zdroj: shutterstock.com

Mějte mobil v bezpečí, ale k dispozi

Ať už jste na dovolené kdekoliv, není nad to mít mobil vždy v absolutním bezpečí, ale hlavně také hned po ruce. Budete ušetřeni stálého hledání mobilu v batohu a budete o něm stále vědět. Stačí si pořídit závěsný kryt opatřený šňůrkou, který si jednoduše zavěsíte kolem krku, anebo přes rameno.

Zdroje: www.mobilizujeme.cz, www.mobilmania.zive.cz, www.fonetech.cz