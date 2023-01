Mobilu mráz vyloženě škodí, tohle s ním nikdy nedělejte

Může být v zimě naším jediným spojením s okolím a třeba i možností, jak si přivolat pomoc. Přitom mu mráz ani trochu nedělá dobře. Co nikdy nedělat v mrazu s mobilním telefonem?

Už se s tím nejspíš setkal každý. V zimě se vypravíte na delší procházku, z domova odcházíte s plně nabitou baterkou a koncem výletu jste rádi, když se ještě podíváte, v kolik jede autobus k domovu. Baterie v mobilních telefonech si totiž s chladným počasím vůbec nerozumí, a i když některé telefony zvládají extrémní teploty lépe než jiné, dlouho většinou nevydrží žádný. Abyste si mobil v zimě zbytečně neničili, je dobré dodržovat některá pravidla.

Dlouhé projíždění zpráv nebo sociálních sítí? Nechte si to někam do tepla. Zdroj: shutterstock.com

Držte ho v teple

Jakýkoli pobyt v chladu poškozuje celý operační systém telefonu a baterie se výrazně rychleji vybije. Nosit bychom tedy měli mobil ne v batohu, ale nejlépe v náprsní kapse, kde se zahřeje náším tělesným teplem. To samé paltí pro mobil ponechaný v chladu v autě nebo třeba na stole sice kryté, ale nevytápěné terasy v restauraci. Na rozdíl od vaší bundy mobil nechrání obal a je proto potřeba ho zahřívat nejlépe vlastním tělem.

Bez dlouhých hovorů

Pár fotek krásně zasněžené krajiny, zpráva domů, kdy se vrátíte, domluva s kolegou kvůli něčemu pracovnímu, pak možná delší hovor s dětmi či rodiči, jaké mají plány na příští víkend. Ani se neohlédnete a na displeji najednou místo sedmdesáti procent svítí pět. Při delším telefonování a psaní zpráv, ale i focení a jakémkoli připojování na sítě, se baterie v mrazu vybíjí několikanásobně rychleji.

Cestou do kanceláře nebo při pochůzkách to tolik nevadí, ale pokud má být mobil vaším jediným pojítkem s civilizací, třeba na horách, není to dobrý nápad. Raději si proto kontakt s okolím ušetřete, co to jde. Vnímejte okolní krajinu a foťte jen, co za to opravdu stojí. Psychologové ostatně říkají, že to, co si vyfotíme do mobilu, náš mozek podvědomě neukládá - má na to přece externí paměť. A tak je lepší šetřit mobil v kapse a užívat si místo něj opravdový svět.

Na tůře to někdy jinak nejde. Ve většině případů ale prochladlý mobil nenabíjejte. Zdroj: shutterstock.com

Vyplatí se počkat

Mobilu nesvědčí ani výrazné teplotní změny. Proto pokud ho třeba zapomenete položený v zaparkovaném autě, nebo jste ho půl dne nosili v batohu na zádech, neberte ho hned do běžně vytopené místnosti. V domě je lepší nechat ho alespoň 30 minut, ale klidně i hodinu temperovat napříkald v chadnější chodbě, v bytě alespoň v koupelně nebo na záchodě či jiném místě, kde bývá větší zima.

A pokud jde přímo o výdrž baterie mobilu, rozhodně byste měli počkat i s nabíjením. Když se vybije třeba při zmiňované procházce, je samozřejmě lákavé strčit ho hned po příchodu domů, nebo rovnou v autě do nabíječky. Tím ale jen zbytečně škodíte baterii a znovu tím snižujete její výdrž. Takže nejdřív uvařit čaj, prohřát zkřehlé prsty, převléknout se ze studeného oblečení a až pak se začít zajímat, jestli vás náhodou někdo nesháněl.