Chodíte na toaletu s mobilem? Děláte velkou chybu

Asi jste na to nikdy nepomysleli, ale věřte, že nosit si mobil na toaletu je nebezpečné. Dle jistého průzkumu totiž existují určitá rizika, o kterých jste nejspíš nevěděli. Pojďme se podívat na to, co vám při pravidelném používání telefonu na toaletě hrozí.

Pokud neumíte být bez mobilního telefonu ani na záchodě, pak byste měli vědět, že to může být nebezpečné. Následující důvody vás možná přesvědčí o tom, proč už to nikdy neudělat.

Několik studií už ukázalo, že telefony jsou ještě špinavější než záchodové prkénko a vyskytuje se na nich nepřeberné množství bakterií. Dokonce se přišlo i na to, že telefony, které si lidi nosili na záchod, na sobě měly bakterie E. coli. Ty jsou bohužel škodlivé a způsobují střevní problémy.

Hemoroidy jsou stále pro většinu lidí tabu. Zdroj: Profimedia

Mobil na záchodě pomáhá se vznikem hemeroidů

Možná se budete smát, ale telefon na toaletě může způsobit i vznik hemeroidů. Člověk, který totiž sedí s telefonu v ruce na záchodové míse dlouho, vyvíjí tlak na orgány, které jsou bez opory nad záchodovou mísou. Myslete tedy na to, jak dlouho tam při vykonávání potřeby nad telefonem sedíte a relaxujete.

Vaše mysl potřebuje vypnout a soustředit se na jednu věc. No a to na toaletě rozhodně není surfování na internetu. Mobilní telefony nás zkrátka a dobře při konání potřeby rozrušují a neměli bychom si je brát vůbec s sebou. Sami uvidíte, že se bez nich váš čas strávený na záchodě zkrátí na minimum.

Nenoste si mobil na toaletu. Zdroj: Shutterstock.com

Mobilem na záchodě poukazujete na svou závislost

Dalším, neméně důležitým důvodem je závislost na telefonu. Přece na tom nejste tak špatně, že musíte sjíždět sociální sítě, když sedíte na míse. Určete si čas, který budete denně na mobilu trávit a snažte se ho dodržovat.

Nezapomeňte, že mobil je takový malý inkubátor na bakterie, které na něm žijí několik dní. Mohou se na něj nachytat i bakterie ze záchodové mísy. Kvůli tomu byste v její blízkosti neměli mít uloženy ani kartáčky na zuby. Když spláchneme, bakterie se mohou rozletět až do dálky metr a půl.

Zapomeňte tedy na tento špinavý zlozvyk, a když jdete vykonat potřebu, nechte si ho raději na stole v obývacím pokoji. Trocha klidu vám rozhodně neuškodí!

