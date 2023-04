Mobilní telefon: 5 geniálních a snadných triků, jak mu prodloužíte životnost

Mobilní telefon je každodenním společníkem většiny z nás, proto si přejeme, aby nám sloužil a vydržel co nejdéle. Jak vylepšit svůj telefon za pomoci několika snadných triků?

Ze statistik vyplývá, že si Češi kupují nový mobilní telefon průměrně jednou za dva roky. To rozhodně není dlouhá doba. Navíc vzhledem k ceně elektroniky, jde o citelný zásah do rodinného rozpočtu.

Samozřejmě je jasné, že pokud máte doma děti, jistě touží po nejnovějším modelu s nejmodernějšími aplikacemi a možnostmi. Ne vždy je ale nutné kupovat nový telefon.

Díky následujícím trikům totiž i starší mobil můžete vylepšit a vaši puberťáci budou spokojeni:

Poradíme vám, jak mít hlasitější zvuk ve sluchátkách, vyleštěný displej či rychlejší reakce vašeho telefonu. Pojďme se tedy podívat, jak na to!

Vyčistěte si sluchátka zubním kartáčkem Zdroj: Profimedia

Dopřejte sluchátkům hlasitější zvuk

Pokud se vám zdá, že váš mobil špatně přenáší zvuk, většinou není na vině reproduktor, ale jen reproduktorová mřížka. Tu stačí vyčistit kartáčkem na zuby. Kartáčkem můžete dopřát lepší zvuk i svým sluchátkům, které bývají často znečištěné ušním mazem.

Na konektor jehla z PET lahve

Také konektor na nabíjení můžete vyčistit, když vám do něj nejde zastrčit nabíječka. Obvykle se vám do zdířky dostaly žmolky z kapsy, ve které mobil nosíte. Vyčistěte ho jehlou z plastu. Třeba si ji vystřihněte z PET lahve.

Zdířku na sluchátka vyčistěte zubním kartáčkem

Zdířku na sluchátka v telefonu zase můžete vyčistit mezizubním kartáčkem, který do ní skvěle padne. Myslete ale na to, že chcete dostat nepořádek ven a ne ho zatlačovat dovnitř.

Poškrábaný displej u telefonu vyřeší zubní pasta Zdroj: Shutterstock

Na poškrábaný displej zubní pasta

A co takový poškrábaný displej? I tento problém se dá celkem snadno řešit. Můžete ho přeleštit zubní pastou nebo práškem do pečiva. Nebojte se, opravdu to funguje!

Jak zrychlit funkce mobilu

Pokud se vám telefon zpomaluje, nespoléhejte na instalaci čističů. Raději si vše důležité z telefonu nahrajte na paměťovou kartu a telefon následně uveďte do továrního nastavení.

Nechcete-li si tedy kupovat opět nový telefon či nechávat peníze v servisech, nejprve vyzkoušejte naše triky, které jsou vlastně zadarmo.

Zdroj: www.youtube.com, www.idnes.cz