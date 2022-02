Jak pěstovat monsteru: Na jakém místě v domácnosti by rozhodně neměla být?

Kráska na první pohled, to je monstera! Vznešená rostlina s velkými listy, která okouzlí každého. Máte ji doma nebo se ji chystáte zakoupit? Poradíme vám, jak na ni, aby vám dělala jen a jen radost.

Jestli si pamatujete ještě léta školní docházky, dozajista si vzpomenete i na monsteru, která se vyjímala snad v každé škole! Svou éru si užívala za dob socialismu, po pádu komunismu pěstování trochu upadlo v zapomnění, ale v posledních letech se opět vrací na scénu ve vší síle!

Monstera skvostná patří ve svém přirozeném prostředí k obřím liánám. Zdroj: Aleksandra H. Kossowska / Shutterstock.com

Monstera skvostná

Rostlina z čeledi aronovité, která má svou domovinu v tropech Ameriky, kde roste většinou jako poloepifit (roste na jiné rostlině, na které ale neparazituje, žije jako samostatný organismus). Jedná se o nepřehlédnutelné liány s obřími listy s mnoha dírami. Šplhají nahoru ke světlu klidně do výšky 10 i 20 metrů. Ke šplhu využívají své vzdušné kořeny, které jsou přichyceny ke kůře stromu (strom, po kterém šplhají, využívají jako žebřík, který je vede ke světlu). Existuje asi 40 druhů těchto rostlin, ale u nás je pověstná právě monstera skvostná.

Líbí se vám monstera u známých?

Pokud vás zaujala tato rostlina na návštěvě u známých, není nic jednoduššího, než požádat o řízek, protože se krásně množí. Nevíte, jak na to? Nevadí, postup si popíšeme. Na návštěvě si ustřihněte list, ale musí mít vzdušný kořen! Jak poznáte vzdušný kořen? Jsou to ty podivné šlahounky, co trčí občas z listu. Dejte si pozor, protože ne každý list vzdušný kořen má. Řízek si odneste domů a nechte ho zakořenit ve sklenici s vodou tak, aby vzdušný kořen byl ve vodě společně s kouskem listu. S přesazováním vyčkejte do doby, než bude mít řízek asi 4 centimetry dlouhé kořeny. Jestli se vám do přesazování ještě nechce, nevadí, ve vodě ho můžete nechat delší dobu.

Pěstování monstery

Péče o tuto obryni není složitá, takže jestli máte doma dostatečné místo, směle do pěstování! Monstera miluje dostatek světla, ale nesnese dlouhodobě plné slunce, to se jí spíše daří v polostínu. Pokud má málo světla, bude se vám za ním natahovat a projeví se to i na listech, které zůstanou bez děr. Teplotně nejlépe snáší teplotu mezi 14 – 20 °C. Čemu se ale vyhněte obloukem, je topení. Zvládnou sušší vzduch, ale přímo u topení trpí (která rostlina ne).

Zálivka

Jelikož monstera pochází z tropů, je jasné, že jí uděláte radost rosením a připomenete jí tím domov. Prach na listech snáší dobře, ale potěšíte ji i stíráním listů vlhkým hadrem.

Zálivku jako takovou nepřehánějte, po vodě sáhněte ve chvíli, kdy je půda suchá. To vychází cca jednou za týden, podle podmínek u vás doma. Květináč, ve kterém rostlinu máte zasazenou, by měl mít drenážní otvory, aby přebytečná voda mohla odtéct pryč.

Listy monstery můžeme zvlhčit postřikovačem. Zdroj: Shutterstock.com / autor Grekov's

Hnojení

Když monsteru od jara do podzimu pohnojíte zhruba jednou za dva týdny, bude krásně prospívat. Hnojit můžete i přes zimu, ale s většími časovými rozestupy (jednou za 6 týdnů).

Lesk na listy

Existuje řada sprejů na listy, po kterých velká plocha listů bude zářit. Ale vše má své pro a proti. Rostliny dýchají i průduchy na listech (buď zeshora, zezdola nebo na obou stranách) a tím, že jim listy posprejujete leskem, který obsahuje například silikon, vosk nebo olej, tak je vlastně dusíte. Není nikde psáno, že leskem rostlinu zahubíte, ale rozhodně jí „nepřidáte“.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.prozeny.cz