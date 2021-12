Monstera v zimě: Kam je nejlepší dát tuhle pokojovku v zimních měsících?

Monstery jsou nádherné a opravdu monstrózní. Rozhodně ty, kterým se daří dobře a nádherně rostou. Víte, co jim prospívá a čeho jim dopřát v zimě?

Co je monstera zač?

Monstery jsou u nás dobře známými pokojovkami, které svými majestátními listy dekorují mnohé veřejné prostory i domácnosti. Jde totiž o nenáročné rostliny, které jsou velmi zajímavé a dokáží ozdobit skutečně velkou plochu. V posledních letech se navíc staly skutečně trendy rostlinou, kterou milují vyznavači bohémského stylu s džunglí rostlin, ale také minimalisté, v jejichž strohém příbytku jsou rostliny často nádherným solitérem, který poutá pozornost. Listy monstery jsou tvarem notoricky známé, ale existuje více druhů. Ne všechny mají listy dosahující délky až 90 cm.

Monstera skvostná patří ve svém přirozeném prostředí k obřím liánám. Zdroj: Aleksandra H. Kossowska / Shutterstock.com

Tropickým monsterám zima nesvědčí

Monstera skvostná neboli deliciosa je rostlina pocházející z Ameriky, která si libuje v tropech, zastíněná vyššími patry pralesa. Proto monstery milují rozptýlené světlo až polostín a jejich nároky na zálivku jsou jen minimální. Pokud si na monsteru vzpomenete jednou nebo dvakrát do měsíce, úplně to postačí. Naopak tyto neuvěřitelné rostliny vyloženě nesnášejí přemokřenou zeminu a zahnívající kořeny.

Monstera Alba 'půl měsíční' značí rozsah panašování na listu. Zdroj: mokjc / Shutterstock

Monstery jako pokojové rostliny

Pokud se bude vaší rostlině dařit, pustí monstera několik lián, které můžete táhnout po stěnách. Rostlina se neomotává a ani se nedokáže přidržet stěny nebo podpory sama. Pokud se jí daří a chcete ozdobit zdi pokoje, musíte liány přichytit skobičkami, provázky a podobně.

Monstery budou vděčné za rosení. Zdroj: Shutterstock / SURKED

Jak rostlině zpříjemnit zimní období?

I když monsteře i dalším pokojovkám zima v domácnosti nijak zvlášť nevadí, můžete jim přilepšit. Určitě ne zálivkou! Zalévání v zimních měsících spíš omezte, ale můžete rostlinu rosit. Monstery zvládají dobře i suchý vzduch, ale vzdušná vlhkost je jim velmi příjemná. V zimních měsících je proto můžete přemístit například do koupelny. Jestliže vám to její rozměr už nedovolí, roste listy rozprašovačem. Monsteře by se mohlo líbit i v místnosti, kde obvykle žehlíte.

