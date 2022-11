Proč naše babičky sypaly do dřezu hladkou mouku? Skvělý čisticí trik

Mouka nemusí být jen surovinou k vaření či pečení. Možná vás to překvapí, ale jedná se i o dokonalý prostředek k čištění. Pokud chcete, aby váš kuchyňský dřez zářil čistotou, inspirujte se prověřenou metodou zkušených hospodyněk. Mouka a jedlá soda byly jejich nejlepšími pomocníky.

Kuchyňský dřez je denně využívaný, a tak je nutné ho udržovat v čistotě. Aby měl dlouho krásný vzhled a byl hygienicky nezávadný, je důležitá pravidelná údržba. Proto neváhejte po každém mytí nádobí či potravin dřez náležitě umýt a vytřít do sucha.

Jednou za čas, nejlépe tak jedenkrát do týdne, však využijte čisticí prostředky, které kuchyňský dřez zbaví i zažrané špíny. A pokud chcete být ekologičtí, zkuste to s ingrediencemi, které máte jistě doma a nezatěžují přírodní prostředí.

Mouka má i další využití, je to efektivní čistidlo. Zdroj: Timmary / Shutterstock.com

Odstraňte nečistoty ze dřezu

Před samotným cíděním dřezu je nutné jej zbavit veškerých zbytků potravin a jídel, které často ulpívají na jeho povrchu. Nejprve celou plochu spláchněte horkou vodou, díky níž se nežádoucí zbytky uvolní. Celou plochu pak ještě očistěte houbičkou a celý prostor spláchněte čistou vodou.

Naše babičky nedaly dopustit na mouku

Když se řekne mouka, každému se vybaví sypký materiál, který se využívá k vaření a pečení. Ovšem tento zázrak má i další využití, a to jako efektivní čistidlo. Díky této surovině se bude váš kuchyňský dřez lesknout jako nový. Nasypte do něj půl hrnku mouky a vydrhněte ho měkkou houbičkou.

Mouku však raději nesplachujte do odtoku, mohl by se vám zanést odpad. Seberte ji do papírové utěrky a vyhoďte do odpadkového koše. Pak dřez omyjte čistou vodou, řádně ho otřete do sucha a vyleštěte suchým hadříkem. Použít můžete polohrubou nebo hrubou mouku.

Využijte k čištění dřezu jedlou sodu

Smíchejte vodu s jedlou sodou v poměru 1:1 a dřez pomocí houbičky vyčistěte touto připravenou směsí. Následně jej opláchněte a důkladně vytřete do sucha. Nejenže bude dřez dokonale čistý, ale zbavíte ho i možných nepříjemných zápachů.

Posilněte sodu octem

Pokud máte dřez extrémně zašlý, využijte sílu octa. Ve chvíli, kdy jste dřez posypali jedlou sodou, naneste na něj pomocí rozprašovače bílý ocet. Dojde k okamžité chemické reakci a vzniklá směs začne pěnit a bublat. Uvolní se totiž oxid uhličitý, který pomůže k odstranění nečistot. Jakmile bude chemická reakce ukončena, důkladně opláchněte vnitřek dřezu čistou vodou a osušte hadříkem jako v předešlých případech.

K vyčištění dřezu můžete použít i citronovou šťávu. Zdroj: Profimedia

Velkým pomocníkem při čištění je i citron

Čisticí schopnosti citronu jsou všeobecně známé. Nakapejte na houbičku čerstvě vymačkanou citronovou šťávu a můžete začít s čištěním. Využít lze i půlku rozkrojeného citronu, kterou lze povrch dřezu dokonale vyčistit. Nakonec šťávu řádně opláchněte a dřez vyleštěte.

