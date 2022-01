Chcete mít na jaře pokoj od mravenců? Musíte zakročit už nyní

Jarní dny, kdy se začnou mravenci vkrádat do domu, jsou ještě daleko. Během teplých měsíců je ale práce všude moc. Nachystejte se na mravence už teď. Likvidace mravenců možná ani nebude nutná, pokud je nepustíte dovnitř. A jestliže se k vám přece jen dostanou, zlikvidujte je přírodní cestou!

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.healthline.com

Zlikvidujte mravenčí přístupové cesty

Chladnější měsíce roku se mravenci skrývají a dají vám tak možnost pořádně se na ně nachystat. Můžete rozhodně začít tím, že opravíte spáry a netěsnosti, kudy k vám mravenci obvykle lezou. Nejčastěji jde o okolí dveří a prahů, pukliny i další zdánlivě nevýznamné poruchy ve zdivu apod. Místa vyplňte vhodným materiálem a aplikujte i repelent, abyste mravence od místa odradili.

Místa, kudy mravenci chodí, umývejte octovou nebo citronovou vodou. Jejím použitím zničíte chemické stopy, které po sobě mravenci zanechávají, aby našli cestu. Tento trik se hodí až když mravenci vylezou, nicméně je dobré vědět, že pomůže i obyčejný ocet.

Mravenci jsou zatím schovaní, vyzbrojte se však na příští sezónu. Zdroj: Windy Soemara / Shutterstock

Mravenců se zbavte přírodní cestou

Než si napíšete seznam přírodních prostředků na likvidaci mravenců, ujistěte se, že se nedostanou k vašim potravinám. Pokud se vrací do domu a nacházíte je ve spíži či kuchyňské lince, raději uskladněte potraviny v uzaviratelných krabicích či dózách. Rozhodně si přeorganizujte zásoby potravin, pokud domácnost často opouštíte.

Na mravence fungují dobře bylinky, koření, oleje z bylin, případně zbytky z domácnosti. Můžete se dočíst, že například kávovou sedlinu lze použít i jako repelent proti mravencům. Schovávat sedlinu pro tyto účely není vhodné. Nejlepší je použít ji čerstvou.

Pro odpuzení mravenců používejte jen čerstvou kávovou sedlinu. Zdroj: Nor Gal / Shutterstock

Likvidátor mravenců i škůdců

Mezi přírodní insekticidy rozhodně patří neem olej. Je to rostlinný olej, který pochází z azadirachty indické neboli indického šeříku. Neem olej se používá nejen proti mravencům, ale také na různé další škůdce v zahradě. Ideální je ve formě spreje a jeho použití je nejen zcela přírodní a jednoduché, ale také překvapivě účinné. Pokud se chcete starat o zahradu pouze biologicky nezávadnými prostředky, pak neem olej rozhodně stojí za to pořídit. U nás není velmi dobře známý a nebývá obvykle v sortimentu zahradnictví nebo hobby marketů. Proto je většinou nutné hledat neem olej v internetových prodejnách.

Listnatý strom Azadirachta indica čili neem je účinným přírodním pesticidem. Zdroj: shutterstock.com

Mravence odradí esenciální oleje

Častěji je k mání esenciální olej z listů skořice. Listy skořice totiž obsahují trans-cinnamaldehyd, který nejenže mravence odpuzuje, ale také je hubí. Měl by dobře fungovat i na „zrzavé“ mravence, kteří jsou nechvalně známí tím, že štípou. Použití esenciálního oleje z listů skořice je velmi jednoduché. Pár kapkami smáčejte vatové tampony a položte je do míst, kde obvykle nacházíte mravence. Takováto obyčejná nástraha by se měla měnit každý týden.

Pomůže i blahovičník

Velmi aromatický repelent i biopesticid je olej z citronového eukalyptu, resp. blahovičníku citroníkového. Je to také zcela přírodní produkt, který se díky pronikavé vůni stal oblíbeným i v kosmetice, ale jde hlavně o velmi dobrý repelent. Funguje především proti komárům, ale stejně dobře i proti mravencům.

Vyzkoušejte olej z blahovičníku citroníkového. Zdroj: Irina Sokolovskaya/Shutterstock.com